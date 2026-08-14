KRAJ RADNE NEDELJE DONOSI KIŠU: Veći deo dana toplo, padavine moguće u ovim delovima Srbije
VREME će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.
Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije.
Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Najviša temperatura od 29 do 33 °S.
Vreme u danima pred nama
Narednih dana nastavlja se pretežno sunčano i toplo, za vikend i u ponedeljak (15-17.08.) u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.
U utorak (18.08.) prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
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