Društvo

KRAJ RADNE NEDELJE DONOSI KIŠU: Veći deo dana toplo, padavine moguće u ovim delovima Srbije

В.Н.

14. 08. 2026. u 07:10

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VREME će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

КРАЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ДОНОСИ КИШУ: Већи део дана топло, падавине могуће у овим деловима Србије

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Najviša temperatura od 29 do 33 °S.

Vreme u danima pred nama

Narednih dana nastavlja se pretežno sunčano i toplo, za vikend i u ponedeljak (15-17.08.) u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.

U utorak (18.08.) prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

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