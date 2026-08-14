LAVROV ZAGRMEO IZ MOSKVE: SAD ćute o umešanosti u napade duboko u teritoriju Rusije!

MOSKVA očekuje odgovor američke strane u vezi sa njenom ulogom u pripremi i izvođenju napada ukrajinskih snaga na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji.

Jutjub printskrin

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izneo je taj stav 14. avgusta.

„Uputili smo Stejt departmentu zahtev za pojašnjenje, uključujući i pitanja koja se tiču razmene obaveštajnih podataka, kao i činjenice da je umešanost SAD u planiranje i izvođenje udara na civilnu infrastrukturu u Ruskoj Federaciji znatno ozbiljnija. Očekujemo njihov odgovor”, napomenuo je ministar.

Lavrov je takođe ukazao na to da se Vladimir Putin ne bi protivio ponovnom susretu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, Stivenom Vitkofom, i biznismenom Džaredom Kušnerom. Međutim, prema rečima ministra, ključno pitanje je kakve će inicijative oni doneti u rusku prestonicu.

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