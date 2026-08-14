Fudbal

MAGIJA NEJMARA ZA PREOKRET SANTOSA: Brazilac se vratio i zablistao u Kopa Sudamerikani (VIDEO)

Filip Milošević

14. 08. 2026. u 08:43

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U prvom meču osmine finala Kopa Sudamerikana, Santos je na svom terenu savladao ekvadorsku Makaru rezultatom 2:1.

МАГИЈА НЕЈМАРА ЗА ПРЕОКРЕТ САНТОСА: Бразилац се вратио и заблистао у Копа Судамерикани (ВИДЕО)

Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

A Nejmar se vratio i pokazao zasto je jedan od najboljih na svetu. Nakon što je zbog suspenzije propustio prvenstvenu utakmicu sa Atletiko Paranaenseom, Nejmar se našao u startnoj postavi Santosa za prvi meč osmine finala sa Makarom u Kopa Sudamerikani i postarao se da brazilski klub napravi krupan korak ka narednoj rundi.

Gosti su poveli već na startu meča, a Santos je do izjednačenja stigao u samoj završnici prvog poluvremena. Nejmar je dobio loptu od Žoaa Šmita između linija i iz prve pronašao potpuno usamljenog Gabrijela u kaznenom prostoru. Ovoga puta napadač nije pogrešio. Bio je to njegov jubilarni 100. gol u dresu Santosa.

Preokret je konačno stigao u 75. minutu. Nejmar je izveo korner, a Vilijan Arao je na prvoj stativi zahvatio loptu desnom nogom i poslao je ka golu.

Golman Makare je uspeo da interveniše, ali je lopta već prešla gol-liniju.

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