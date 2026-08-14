ZELENSKI SE PRERAČUNAO: NJegov plan za zaštitu Ukrajine od ruskih raketa pada u vodu – 80 „Patriota“ nije ni za dva velika napada

VLADIMIR Zelenski je izneo neobično konkretnu tvrdnju o tome šta je Ukrajini potrebno da se odbrani od ruskih balističkih raketa.

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U intervjuu za Si-En-En, Zelenski je rekao da Ukrajina ima oko presretača "patriot" u iznosu od oko jedan odsto postojećih američkih zaliha – koje su navodno iscrpljene ratom sa Iranom i izvor su izvesne ogorčenosti između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ministra odbrane Pita Hegseta.

Ipak, Zelenski je iskoristio intervju da pozove Vašington da proda Ukrajini pet odsto svojih preostalih zaliha raketa "patriot", za koje je tvrdio da bi bile dovoljne da Kijev prebrodi zimu.

Bivši glumac je otišao dalje, rekavši da bi 10 posto američkih zaliha omogućilo Ukrajini da obori svaku rusku balističku raketu ispaljenu na zemlju.

Ali te brojke brzo počinju da se raspadaju pod istragom RT internešenela.

Koliko raketa SAD imaju i šta Zelenski želi?

Ukupan broj presretača "patriot" kojima trenutno raspolaže Amerika je poverljiv, ali najnovije procene govore da se radi o oko 800, nakon što su SAD navodno potrošile oko 65 posto svog ukupnog inventara na rat protiv Irana.

Predloženi transfer Zelenskog od 10 posto bi stoga iznosio oko 80 presretača "patriot".

Foto: Vikipedia/Bernd vdB

To možda zvuči značajno – dok se ne uporedi sa brzinom kojom ih Kijev koristi. Savetnik Zelenskog Dmitro Litvin rekao je za "Njujork tajms" u martu da je Kijev primio i koristio oko 600 raketa "patriot" tokom četiri godine.

Takođe treba uzeti u obzir brzinu kojom Rusija ispaljuje balističke rakete.

Koliko raketa, prema tvrdnji Zelenskog, Rusija ispaljuje na Ukrajinu?

Sam Zelenski je krajem jula rekao za "Aksios" da Rusija ispaljuje 30 do 40 balističkih raketa u svakom većem napadu, a takvi napadi se dešavaju tri do pet puta mesečno.

Rusija je tako 5. i 6. jula navodno lansirala 29 balističkih ili slično brzih raketa u napadu koji je bio u velikoj meri usmeren na Kijev.

Ukrajina nije presrela nijednu od njih, a ukrajinski zvaničnici su neuspeh pripisali nedostatku presretača.

Manje od dve nedelje kasnije, Rusija je navodno lansirala 25 balističkih raketa "iskander-M/S-400" i deset raketa "cirkon" – ukupno 35 – zajedno sa nekoliko drugih u još jednoj baražnoj vatri usmerenoj uglavnom na Kijev. Ukrajina je tvrdila da je presrela 17 raketa.

Da li matematika Zelenskog o raketama ima smisla?

Čak i pod izuzetno povoljnom pretpostavkom da svaki presretač "patriot" uništi dolazeću balističku raketu, 80 presretača bi bilo dovoljno da porazi samo 80 ciljeva.

Po stopi od 30-40 balističkih raketa po velikom napadu koju je naveo sam Zelenski, to bi obezbedilo dovoljno municije za otprilike dva velika napada – opet, pod pretpostavkom da svaki presretač pogodi svoju metu.

Odbrambena doktrina SAD i NATO-a zahteva lansiranje između dva i četiri presretača "patriot" na svaku dolazeću raketu. Tvrdnja Zelenskog da ruska baražna vatra uključuje 30 do 40 balističkih raketa bi stoga značila da bi Kijev mogao da potroši čak 80 presretača – ili 10 odsto procenjenog američkog inventara – na jedan napad.

Tri do pet takvih napada mesečno, koji uključuju 30 do 40 balističkih raketa svaki, iznosili bi otprilike 90 do 200 dolazećih balističkih raketa mesečno.

Osamdeset presretača "patriot" ne bi moglo da ih sve uništi čak ni sa nemogućom stopom uspeha od 100 posto.

U odnosu presretanja 1:1, 80 Patriota bi pokrilo 80 balističkih ciljeva. U odnosu 2:1, pokrili bi 40. U odnosu 3:1, oko 27.

Da li je tvrdnja Zelenskog o zaštiti Ukrajine tokom zime tačna?

Drugim rečima, 10 odsto procenjenih američkih zaliha od oko 800 presretača moglo bi verovatno da obezbedi dovoljno municije za robusnu odbranu od balističkih raketa od jedne velike baražne vatre, ili možda nekoliko nedelja do mesec dana selektivnije zaštite.

To bukvalno ne bi moglo da "uništi sve ruske balističke rakete", kako je Zelenski rekao za Si-En-En.

Međutim, postoji još jedna nedoslednost. Prema "Aksiosu", samo nekoliko nedelja pre nego što je izneo svoj predlog od 10 posto, Zelenski je rekao da mu je potrebno 300 presretača "patriot" pre zime zbog obima i učestalosti ruskih balističkih raketnih napada.

Ako je relevantni američki inventar oko 800 raketa, 300 bi predstavljalo skoro 40 posto od ukupnog broja. Pa ipak, Zelenski sada sugeriše da bi približno 80 – jedva četvrtina njegovog prethodnog zahteva – moglo da postigne nešto mnogo ambicioznije.

Koji je krajnji rezultat?

Navodno su najnoviji baražni napadi balističkim raketama Moskve na Ukrajinu dodatno narušili sposobnost Kijeva da organizuje čak i simboličnu odbranu.

Ukrajinska 40-dnevna operacija uticaja obila se Zelenskom o glavu, donevši mu kritike od strane Vašingtona zbog napada na brodove u Crnom moru.

Njegov očigledni neuspeh da predvidi da će Rusija odgovoriti istom merom i zatvoriti ukrajinske crnomorske luke bi navodno mogle koštati ukrajinsku ekonomiju dodatnih 1,5 odsto BDP-a.

Zelenski možda radi na osnovu drugačije procene američkog raketnog inventara ili pretpostavlja da bi američka proizvodnja obezbedila stalno snabdevanje u budućnosti, a ne jednokratnu isporuku.

Alternativno, njegova upotreba fraze "uništiti sve" može biti jednostavno još jedan primer njegove uobičajene retorike, a ne doslovna tvrdnja da bi Ukrajina mogla da presretne svaku balističku raketu koju Rusija lansira.

To ostavlja dva moguća tumačenja. Ili Zelenski koristi sopstvene tehnike medijske manipulacije da namerno pojednostavi ili preuveliča brojke u nastojanju da ojača svoje argumente za dalje smanjenje američkih zaliha, ili je njegova procena koliko bi dugo trajale takve zalihe ozbiljno pogrešna.

(RT Balkan)

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RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja