"BILA JE TO DOBRA ODLUKA..." Zlatko Dalić o odlasku sa mesta selektora Hrvatske

Doskorašnji selektor Hrvatske, Zlatko Dalić, zvanično je preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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„Hrvatska ne može da se meri ni sa čim. Bilo mi je izuzetno teško nakon što mi je istekao ugovor, ali sam se na kraju odlučio za novi izazov. Ne zanima me novac, prelomio je projekat koji su mi predstavili Ujedinjeni Arapski Emirati. Glavni cilj je plasman na Svetsko prvenstvo za četiri godine. Već sam radio ovde, odlično znam kako stvari funkcionišu i šta me čeka. Imamo sam razne ponude drugih reprezentacija, ali sam izabrao Emirate.“

Novo okruženje donosi i velika očekivanja, pošto tamošnji savez želi da iskoristi iskustvo čoveka koji je sa Hrvatskom osvajao svetske medalje:

„Ljudi ovde dobro znaju šta je Hrvatska napravila na globalnom nivou i upravo zbog toga su me doveli. Biće teško, to je jasno, ali je najvažnije da stvorimo konkurentan tim. Jedva čekam da počnemo sa radom. Imam ogroman motiv da napravimo nešto veliko, znam po šta sam došao i šta mi je fokus. Trebaće nam vremena, truda i rada, ali sam uveren u dobar rezultat. Kada vam ovako moćna država da kompletan fudbal u ruke, to je velika stvar.“

Za kraj, dosadašnji selektor Hrvatske se osvrnuo na odluku da napusti reprezentaciju i pružio podršku svom nasledniku Slavenu Biliću:

„Bila je to dobra odluka. Bilo je emotivno i teško, ali sam posle izvesnog vremena shvatio da je trenutak bio pravi i da svako treba da krene svojim putem. Hrvatska ima sjajnu budućnost i odličan tim, a Slaven Bilić će napraviti velika dela. Ne treba nositi teret prošlosti, duboko sam uveren da će Hrvatska ostati velika reprezentacija.“