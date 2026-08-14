TELIMA PRAVILI ŽIVI ZID DA ZAŠTITE KUĆE Požari u regionu: Teška noć kod Herceg Novog, drama oko Nevesinja, u Makedoniji aktivno 5 žarišta

PEČE letnja žega, a još i više vatra na lokacijama zahvaćenim požarima. Punih devet dana vatrogasci se bore u Deliblatskoj peščari, već sedam na Stolovima poviše Kraljeva, od srede i u ataru sela Breznica kod Bujanovca, gde na potpuno nepristupačnom terenu gori 3.500 hektara šume, kojoj vatrogasna kola ni sa jedne strane ne mogu da priđu. Požari bukte u celom regionu: Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj, Hrvatskoj...

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SRBIJA:

U Banatskoj sahari vatra pod naletom helikoptera i ekipa na zemlji i posustane, vatrogasci - ne. Uspeli su da svedu požar na tri žarišta, ali im vetar otežava posao. Gase sa zemlje i iz helikoptera, pribojavajući se da vetar opet ne raspiri vatru kojom je zahvaćeno 2.000 od ukupno 35.000 hektara ovog rezervata prirode.

Vatra nikako da se ugasi ni na Stolovima, planini kod Kraljeva. Požar koji je pre sedam dana zahvatio oko 200 hektara niskog, listopadnog rastinja i suve trave na strmim, nepristupačnim padinama planine Stolovi još nije lokalizovan.

U njegovom gašenju i juče je angažovano stotinak pripadnika Vatrogasno-spasilačkih jedinica, zaposlenih u "Srbijašumama" i članova lokalnih DVD, kao i helikopter "Mi-17" Vojske Srbije koji naletima iz vazduha pokušava da obuzda vatrenu stihiju i spreči širenje ka šumovitom delu planine.

Prema rečima vatrogasaca, situacija je malo povoljnija u odnosu na prethodni dan, mada je vetar posle privremenog zatišja ponovo počeo da raspiruje postojeća žarišta.

- Niko ne može sa sigurnošću da proceni kada će požar biti lokalizovan, ali je u svemu svakako najvažnije da nema ugroženih domaćinstava i stanovništva - u najkraćem glasi raport vatrogasaca sa Stolova.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica stavili su pod kontrolu požar koji je u sredu po podne, na teritoriji Bojnika, zahvatio oko 300 hektara šume i rastinja. Vatrenom stihijom zahvaćeni su atari sela Gornji Brestovac, Slavnik i Rečica, a gašenje je otežavao nepristupačan teren i vetar.

CRNA GORA:

Noć između srede i četvrtka u okolini Herceg Novog bila je dramatična. Vatra još nije stavljena pod kontrolu, ali je situacija juče bila stabilnija, nego dan ranije kada je oko 15.30 planulo iznad Bijele, a već oko 16 časova je zahvaćen i dalekovod pa je nestalo struje na potezu od Bijele do Baošića. Noć je, i za vatrogasce, i za meštane bila prava noćna mora. Vatra je napredovala, pa je 30 stanovnika i turista iz ovih mesta evakuisano, uglavnom u Institut "Dr Simo Milošević" u Igalu, i Dečji dom "Mladost" u Bijeloj. Vatrogascima iz Herceg Novog u pomoć su pritekle kolege iz Kotora, Tivta, Cetinja, Nikšića i Trebinja...

Bukvalno su u Bijeloj telima pravili živi zid da bi sprečili da stihija zahvati kuće. Dobrovoljci, za koje se pretpostavlja da su mahom grupe navijača, vodu su nosili u naprtnjačama.

U međuvremenu, juče kasno posle podne, požar na području Bijele i Baošića ponovo se razbuktao, ugrožava kuće u naselju Todorovići. Situacija na terenu je veoma složena, jer vetar neprestano menja smer i dodatno rasplamsava vatru. Vatrogasne ekipe bore da vatrenu stihiju drže pod kontrolom i spreče njeno širenje ka kućama.

Gori na 31 lokaciji U SRBIJI je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom prostoru, a na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije ocenjeno je da je najsloženija situacija u Deliblatskoj peščari, zatim na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici na teritoriji opštine Bujanovac i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik.

Na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova, komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić, rečeno je da su zbog visokih temperatura, suše i nepovoljnih vremenskih uslova, sve nadležne službe, institucije i inspekcije na terenu i u stanju pojačane pripravnosti.

Zamenik komandira Službe zaštite i spasavanja Jovica Misinezović rekao je da situacija nije dobra. U naselje Todorovići, gde se požar ponovo razbuktao, upućene tri ekipe vatrogasaca.

- Požar još nije pod kontrolom, ali objekti nisu ugroženi - rekao je Misinezović.

Načelnik Direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova Nikola Blečić ocenio je da je najkritičnije u Bijeloj.

Utisci meštana i gostiju, posebno onih koji su u sredu noću bili evakuisani staju u jednu reč - strašno. Ivan Živković, gost u Herceg Novom, kaže da su se njegovi povukli u Meljine, a on je ostao da bi ako zatreba pomogao. Slično iskustvo doživeo je pre četrdesetak godina u Šibeniku.

REPUBLIKA SRPSKA:

Posle dramatične noći, tokom koje je vatra stigla nadomak kuća u selu Kovačići kod Nevesinja, situacija na požarištu juče ujutru je bila stabilnija. Vatrogasci i meštani vodili su tešku borbu sa vatrenom stihijom, a kuće su, zajedničkim naporima, odbranjene. U požaru je izgoreo jedan pomoćni objekat. Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović rekao je da je noć bila izuzetno teška.

- Vatra se kreće prema Humčanima. Videćemo kakvo će stanje biti. Idemo i sa zahtevom da dejstvuje helikopter. To je jedini način da se preseče vatrena linija, jer je teren nepristupačan - rekao je Avdalović.

U pomoć nevesinjskim vatrogascima stigle su kolege iz Gacka, Bileće i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" iz Trebinja...

- Vatrogasci nastoje da zaustave požar u blizini Humčana, koji je prošao selo Kovačiće. Deo požara je u nepristupačnom, planinskom terenu i zato smo tražili dejstvo helikoptera - rekao je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.

Požar je i dalje aktivan i u selima Zalom i Drežanj.

Na području nevesinjskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija u sredu kasno uveče zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu, potvrdio je načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović:

- Stanje je katastrofalno i alarmantno.Ugroženi su životi ljudi, imovina. Vetar ludo duva sa Crvnja i pogoršava situaciju. Ulažu se nadljudski napori da se sačuvaju kuće - rekao je Avdalović u sredu uveče.

HRVATSKA:

Vatrogasci su se juče ujutru borili se dva veća požara, kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Braču, gde su uz pomoć vazdušnih snaga uspeli da odbrane kuće od vatre, saopštio je juče oblasni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

SEVERNA MAKEDONIJA:

Kod naših suseda aktivno je pet požara na otvorenom, dok su 42 ugašena, saopštio je juče Centar za upravljanje krizama. Najkritičnije je u opštini Studeničani, iznad sela Morane, gde gori šuma, preneo je portal "Skopje1". Aktivni požari registrovani su i kod Bosilova, Novaka, Krive Palanke i Mogile, uglavnom na površinama sa niskim rastinjem i šumom. Još četiri požara su pod kontrolom, a nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju gašenje na terenu.