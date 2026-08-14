MAJKA JOŠ ČEKA BILO KAKAV TRAG: Dve godine bez odgovora o nestanku Nišlije Milana Đorđevića

NI posle 26 meseci nema odgovora šta se dogodilo Nišliji Milanu Đorđeviću (36), farmaceutu koji je nestao 10. juna 2024. godine. Njegov službeni automobil nađen je na Bojaninim vodama, otključan, sa novčanikom, dokumentima i dva mobilna telefona, dok se porodica i dalje nada bilo kakvom tragu, koji bi mogao da otkrije njegovu sudbinu.

Foto: Privatna arhiva

Dve godine prošle su otkako je Đorđević izašao iz kuće i zauvek nestao iz života svoje porodice. Istraga i potraga za njim nisu dale odgovor na najteže pitanje koje muči njegove najbliže - gde je Milan i šta mu se dogodilo.

Njegova majka Marica bila je jedna od poslednjih osoba koja ga je tog dana videla. Milan je svratio kod nje, a potom krenuo dalje.

- Popili smo kafu, zadržao se sat vremena. Kada je krenuo, samo mi je rekao da mora na posao. Nisam ni slutila da će to biti poslednji put da ga vidim - priseća se Marica.

Tog jutra Milan je delovao sasvim uobičajeno. Otišao je svojim putem, a kasnije je supruzi javio da neće moći da dođe po dete u vrtić zbog poslovnih obaveza. Posle te poruke više se nikome nije javio.

Prema dosadašnjim saznanjima, Milan je najpre otišao do tržnog centra, odakle je krenuo ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš, gde je imao zakazan sastanak. U UKC je stigao ranije, kratko se zadržao, a potom nastavio dalje.

Ima nešto što još ne znamo PORODICA je pomoć tražila i u Crkvi, proveravajući da li je možda boravio u nekom od manastira u Srbiji, Republici Srpskoj ili na Hilandaru. Posle višemesečnog čekanja stigao je odgovor da tamo nije nađen. Majka odbacuje mogućnost da je njen sin sam sebi oduzeo život.

- Poznajem svoje dete i ne mogu da poverujem da bi tako nešto uradio. Verujem da postoji nešto što još ne znamo. Možda je nekuda otišao zbog nekog problema, možda je bio primoran da se skloni, možda se dogodilo nešto sasvim drugo. Nemam odgovor, ali ne mogu da prestanem da ga tražim - kaže Marica.

Oko 11.30 registrovan je u Jelašnici, a svega desetak minuta kasnije njegova "škoda" prošla je kroz Donju Studenu. Sigurnosna kamera zabeležila je automobil u kretanju i ništa nije ukazivalo da se dogodilo nešto neuobičajeno. Nedugo zatim, Milan je supruzi poslao kratku poruku da ne može da stigne po dete. To je ujedno i poslednji poznati kontakt sa njim.

Potom njegov trag vodi ka Bojaninim vodama, gde je nađen automobil. Vozilo je bilo otključano, a unutra su ostali njegovi lični predmeti, novčanik, dokumenta i čak dva mobilna telefona. Milana, međutim, nije bio nigde.

Foto: Privatna arhiva

- Ne želim nikoga da optužujem, niti da upirem prstom u bilo koga. Samo mi je teško da prihvatim da iz svega što je bilo u telefonima nije moglo da se sazna više. Stalno se pitam da li je tu postojao neki trag, koji bi mogao da nas dovede do njega - kaže Marica.