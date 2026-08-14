FINSKI predsednik Aleksandar Stub izjavio je da veoma ceni ruski narod, kulturu i istoriju, istovremeno naglasivši da se ne slaže sa aktuelnom politikom Moskve.

Foto: Tanjug/AP Photo, Jr./Rod Lamkey (FRE)

- Veoma cenim Ruse, rusku kulturu i istoriju, ali ne mogu da odobrim postupke sadašnjeg ruskog rukovodstva - rekao je Stub odgovarajući na pitanja dece za finski časopis „Koululainen“.

Njegovu izjavu preneli su danas i drugi mediji.

Izjava finskog predsednika dolazi u trenutku kada on sve otvorenije zagovara obnovu političkih kontakata Evrope sa Moskvom, uz stav da se Rusija, bez obzira na duboko neslaganje oko sukoba u Ukrajini, ne može trajno isključiti iz evropske diplomatije.

Stub je ranije ocenio da bi evropske zemlje trebalo da uspostave određeni oblik kontakta sa Moskvom u roku od nekoliko nedelja ili najkasnije u naredna dva meseca, naglašavajući da bi taj proces trebalo da bude koordinisan među evropskim državama.

- U nekom trenutku te kontakte treba otvoriti, kako na sveevropskom, tako i na bilateralnom nivou - poručio je finski predsednik.

Stub je i u junu govorio da Evropa ne može beskonačno da izbegava direktan razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da bi velike evropske države trebalo da preuzmu vodeću ulogu u eventualnim pregovorima.

Takvi stavovi predstavljaju primetan diplomatski ton iz Helsinkija, posebno imajući u vidu da je Finska posle početka sukoba u Ukrajini radikalno promenila svoju bezbednosnu politiku i pristupila NATO-u.

Stub, međutim, sve češće razdvaja odnos prema ruskoj državnoj politici od odnosa prema ruskom narodu i kulturi, dok istovremeno ukazuje da će obnavljanje nekog oblika komunikacije Moskve i evropskih prestonica biti neizbežno.

(Politika onlajn)

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