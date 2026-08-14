ITALIJANI BESNI: Dušan Vlahović "opljačkao" Juventus?!
Italijanski mediji ne mogu da veruju kako je Dušan Vlahović "opljačkao" Juventus.
Kako piše “Gazzetta” – Juventus je na Vlahoviću potrošio 162,13 miliona evra. U tu sumu uračunate su bruto plate, amortizacija transfera, provizije za agente i bonusi.
Tokom boravka u Juventusu odigrao je 10.766 minuta. To znači da je minut Vlahovića u dresu Juventusa koštao 15.060 evra. Prošle sezone je i to bilo daleko više, te je jedan Vlahovićev minut na terenu – Juventus izašao 35.930 evra.
Zbog ovih neverovatnih cifara, tamošnji mediji smatraju da je Srbin mnogo više "opljačkao" staru damu nego što joj je "doneo".
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