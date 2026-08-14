Društvo

TEMPERATURE DRASTIČNO PALE: Jutros izmereno čak 5 stepeni u Srbiji

В.Н.

14. 08. 2026. u 08:15

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ŠIROM Srbije noćas je bilo vedro, ali i relativno sveže, pri čemu se temperature kretale uglavnom od 11 do 17 stepeni.

ТЕМПЕРАТУРЕ ДРАСТИЧНО ПАЛЕ: Јутрос измерено чак 5 степени у Србији

Foto: Pixabay/Alexis

Najhladnije je bilo u kotlinama na jugozapadu i zapadu Srbije,  pa je tako u Sjenici izmereno 5 stepeni, a u Požegi na 9 stepeni.

Jedino je u centru Beograda temperatura ostala iznad 20 stepeni, piše Đorđe Đurić u svojoj prognozi za Telegraf.

Nakon veoma ugodnog i prijatnog jutra, pred nama je sunčan i pravi letnji dan.

Vremensku prognozu za danas možete pročitati klikom OVDE!

BONUS VIDEO:Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca

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