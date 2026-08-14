TEMPERATURE DRASTIČNO PALE: Jutros izmereno čak 5 stepeni u Srbiji
ŠIROM Srbije noćas je bilo vedro, ali i relativno sveže, pri čemu se temperature kretale uglavnom od 11 do 17 stepeni.
Najhladnije je bilo u kotlinama na jugozapadu i zapadu Srbije, pa je tako u Sjenici izmereno 5 stepeni, a u Požegi na 9 stepeni.
Jedino je u centru Beograda temperatura ostala iznad 20 stepeni, piše Đorđe Đurić u svojoj prognozi za Telegraf.
Nakon veoma ugodnog i prijatnog jutra, pred nama je sunčan i pravi letnji dan.
Vremensku prognozu za danas možete pročitati klikom OVDE!
BONUS VIDEO:Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca
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