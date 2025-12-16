NASTAVNICI PODRŽAVAJU ZABRANU MOBILNIH: Predlog zakona napisan, zaštitnik građana će ga početkom januara predati skupštini

ZAŠTITNIK građana Zoran Pašalić podneće početkom januara Skupštini Srbije predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

Pašalić za "Novosti" kaže da je tekst zakona odavno napisan i da očekuje da ga nadležna ministarstva uskoro usvoje, kao i da za njega glasa većina poslanika u Skupštini.

On ističe da ovaj zakonski predlog u javnosti ima veliku podršku, ali i kritike, koje uglavnom stižu baš od onih na koje se odnosi - đaka. Upravo zbog toga tekst je trenutno na razmatranju u Panelu mladih koji čine deca osnovnih i srednjih škola, a zaštitnik građana kaže da očekuje njihove primedbe i komentare.

On je uvren da će i oni prihvatiti ovaj predlog.

- Deca su nam mnogo pametnija nego što mi mislimo, dosta toga pametnog sam od njih čuo - kaže Pašalić.

Inače, tekstom zakona predviđeno je da dete kada uđe u školu i kada počne nastava, ostavlja mobilni telefon i uzima ga tek po završetku časova.

- Nema korišćenja telefona ni na odmorima, osim izuzetka dece kojoj taj telefon služi zbog njihovog zdravstvenog stanja i specifičnosti njihovih bolesti, naravno, to podrazumeva adekvatnu lekarsku dokumentaciju - kaže Pašalić.

On je naveo da bi u svim ostalim slučajevima nastavnici bili zaduženi za komunikaciju sa roditeljima, ukoliko je to neophodno.

- To i jesu njihove dužnost i obaveza - napomenuo je Pašalić.

U školama i sada postoji mogućnost zabrane korišćenja mobilnih telefona, ali tu odluku donosi sama škola internim aktom. Koliko je obrazovnih ustanova tako postupilo nema tačnih podataka, ali ipak u većini deca slobodno koriste telefone. Najmanje je zabrana u osnovnim školama, u srednjim stručnim školama telefoni se slobodno koriste dok je najviše zabrana u gimnazijama, ali ni u njima pravilo ne važi za sve, jer pojedini nastavnici dozvoljavaju da deca koriste telefone, dok neki to strogo kažnjavaju.

Iskustva nastavnika uglavnom nisu dobra, kažu da skoro sva deca u odeljenju na času koriste telefone, da gledaju sadržaje na mrežama, a ne nešto što bi im pomoglo u nastavi, da se potpuno isključe i ni na koji način ne učestvuju u predavanjima, slabi im disciplina, među njima nema komunikacije i socijalizacije niti uspostavljaju komunikaciju s nastavnikom...

Zato nameru zaštitnika građana, da se ovaj problem reši zakonom i da za sve važe ista pravila, u prosvetnim sindikatima podržavaju.

Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže nam da su sindikalci ranije insistirali da država i nadležni donesu obavezujući akt, ali su oni tu odgovornost preneli na škole.

Italija, Francuska, Belgija... Mobilni telefoni u školama zabranjeni su u mnogim evropskim državama i te zabrane su uvedene u poslednje dve godine, zavisno od države do države. Tako đaci mobilne telefine ne mogu da koriste u Francuskoj, Italiji, Holandiji, Mađarskoj, Švedskoj, Belgiji, Luksemburgu, u Španiji zabrana važi u sedam regiona, u Grčkoj su dužni da ih drže u torbi tokom nastave... Australija je nedavno zakonom zabranila društvene mreža za mlađe od 16 godina, pa će sajtovi kao što su "Fejsbuk", "Instagram", "Snepčet", "Tik-tok", "Iks", "Jutjub" i "Redit" imati starosna ograničenja na listi koja će se stalno ažurirati.

- Sada, kada vidimo da se u mnogo razvijenijim državama zakonom regulišu ova pitanja i pristup društvenim mrežama, podržavamo svaku inicijativu koja ide u prilog tome zarad kvalitetnijeg rada - kaže Marjanović za naš list.

Da budućnost ove inicijative zavisi od nadležnih državnih institucija, smatra Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola. On naglašava da je Forum već podnosio takve zahteve, ali da oni nisu razmatrani.

- U srednjim stručnim školama je veoma izraženo korišćenje mobilnih telefona - kaže Antić. - Ukoliko zakon ipak prođe Vladu i bude usvojen u Skupštini, direktori škola će morati da ga primenjuju, jer su oni zaduženi za sprovođenje zakona, u suprotnom bivaju smenjeni - kaže nam Antić.