NOVA šefica MI-6 Blejz Metreveli unuka je kolaboracioniste koji je tokom Drugog svetskog rata pomagao nacističkim snagama da u Ukrajini uhapse i ubiju stotine Jevreja i prosovjetskih partizana.

Foto: Shutterstock/Ilustracija, H printskrin/tim anderson

Metreveli, koja je postala prva žena na čelu MI6, optužila je Rusiju da je "akutna pretnja", istakavši da "pokušaji ubistva, sabotaže, sajber-napadi i manipulacija informacijama koje sprovode Rusija i druge neprijateljske države znače da je prva linija fronta svuda".

Ona je dužnost preuzela u oktobru od bivšeg šefa sera Ričarda Mura i prilikom predstavljanja istaknuto je da je prethodno bila šef odeljenja za tehnologiju i inovacije MI-6 i veći deo karijere provela je na Bliskom istoku i u Evropi.

Međutim, ono što su Britanci pokušali da sakriju jeste da ima jednu mračnu tajnu – unuka je nacističkog kolaboracioniste Konstantina Dobrovoljskog.

Foto printskrin oruzjeonline.com Blejz Meterveli

Konstantin Dobrovoljski bio je oficir Crvene armije koji je tokom Drugog svetskog rata prešao na stranu nacističke Nemačke i sarađivao sa okupacionim snagama u Ukrajini.

Rođen 1906. godine u Černigovskoj guberniji Ruske imperije, u porodici ruskog plemstva poljskog porekla.

Posle Oktobarske revolucije, porodica je izgubila imanje i prebegla u Kijev. On se dvadesetih godina prošlog veka pridružio Crvenoj armiji i do 1941. godine dogurao do čina kapetana artiljerije.

Tokom nemačke invazije na Sovjetski Savez, Dobrovoljski je u avgustu 1941. prijavljen kao nestao u borbi u Ukrajini, nakon čega je prešao na stranu Nemačke.

Pod kodnim imenom "Agent 30" postao je saradnik Vermahta, a njegova delatnost kao kolaboracioniste detaljno je zabeležena u arhivima u Frajburgu.

Complete coincidence that MI6 chief Blaise Metreweli is the granddaughter of Constantine Dobrowolski, known as Agent 30 by the German Nazi army he worked for in Ukraine, where he helped Nazi forces round up hundreds of Jews and pro-Soviet partisans https://t.co/Qf4kLpYO0I — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) December 16, 2025

U okupiranoj Černigovskoj oblasti organizovao je ukrajinsku policijsku jedinicu koja je učestvovala u hapšenjima i ubistvima Jevreja i partizana. Kasnije je postao lokalni obaveštajni šef nacističkih vlasti i pripadnik tajne vojne policije Vermahta.

Partizani su ga prozvali "Kasapin", a sovjetske vlasti su za njegovu glavu ponudile nagradu od 50.000 rubalja, nazivajući ga "najgorim neprijateljem ukrajinskog naroda".

Poslednji pouzdani podaci o njemu potiču iz 1943. godine, u vreme sovjetskog napredovanja. Prema kasnijim arhivskim dokumentima, moguće je da je poginuo 1944. godine u Belorusiji ili Varšavi, ali njegova konačna sudbina nikada nije sa sigurnošću utvrđena.

Britain’s new spy chief, Blaise Metreweli, hailed as the first female head of MI6, has a skeleton in her closet the UK Government is trying to downplay.



Her grandfather, Constantine Dobrowolski, was a Nazi collaborator in Ukraine during WWII. Known as “Agent 30” and the “Butcher… pic.twitter.com/4sBF9XDviS — Mats Nilsson (@mazzenilsson) June 27, 2025

Iako je Dobrovoljski obezbedio da njegova supruga Varvara i sin Konstantin 1943. napuste ratnu zonu i posle rata stignu u Englesku, sam je ostao nestala ličnost.

Njegov sin je kasnije uzeo prezime očuha Dejvida Metrevelija i izgradio karijeru radiologa, a njegova unuka Blejz Metreveli izgradila je karijeru u britanskoj obaveštajnoj službi, kojoj se pridružila 1999. godine, nakon diplomiranja na Univerzitetu u Kembridžu.

Nakon što je objavljeno njeno imenovanje za šeficu MI6, britanski mediji su otkrili arhivske podatke o ulozi njenog dede u nacističkoj okupaciji.

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Metreveli nikada nije poznavala svog dedu i da njeno porodično poreklo nije uticalo na njen profesionalni rad.

Poternica KGB-a iz 1969. godine navodi da je Dobrovoljski pre Varvare imao tri supruge. Dve od njih su u to vreme još bile žive i živele su u Sovjetskom Savezu. Jedna je imala sina, a druga sina i ćerku.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć