"VIŠE OD 135.000 LJUDI PODNELO ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU": Vučić izneo važne podatke
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komentarisao je broj prijava za legalizaciju.
- Ima 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje imovine, stvarno je to neverovatno. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome - rekao je predsednik Vučić.
