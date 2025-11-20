SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina

SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.

Aranđelovdan je posvećen arhangelu Mihailu, predvodniku vojske anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta.

Arhangel Mihailo na pravoslavnim ikonama predstavljen je kako u desnoj ruci drži koplje kojim pobeđuje Lucifera, a u levoj palmovu grančicu, a smatra se čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi.

Anđeli su duhovna, bestelesna bića, koji izvršavaju Božju promisao, ima ih mnogo i prema hijerarhiji podeljeni su u devet rangova ili činova.

Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo, koji ima još i titulu arhistratiga, po kojem je ovaj praznik dobio ime.

U strogoj anđeoskoj hijerarhiji, gde vlada savršena jednodušnost u poslušnosti nižih činova višim, za vojvodu je izabran arhangel Mihailo, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast.

Uvek se javljao na mestima na kojima se javljala i Bogorodica, tako da predstavlja nebesku silu i zaštitu na zemlji.

Sabor Svetog Arhangela Mihaila upisan je u crkvenom kalendaru crvenim slovom i veoma je poštovan među pravoslavnim hrišćanima.

Obeležava se 21. novembra po gregorijanskog kalendaru (8. novembra po julijanskom) u znak sećanja na jednog od anđela koji su se sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla.

Na ikonama se arhanđeo Mihailo predstavlja i sa krilima, u vojvodskoj odeždi, sa mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu.

Netačno verovanje da se ne sprema žito

Postoji verovanje i običaj kod mnogih hrišćana koji slave Svetog Mihaila da se, pošto ga smatraju živim svetiteljem, ne sprema žito, što je neopravdano i netačno.

Neophodno je pripremiti žito za slavu, jer se žito priprema za duše predaka, a ne za dušu sveca, koji je pred Bogom živ.

Aranđelovdan je jedna od najčešćih srpskih slava, a da li će trpeza biti posna ili mrsna, zavisi od toga na koji dan pada.

Ukoliko pada u sredu ili petak kao što je to ove godine, onda se sprema posna trpeza.

Aranđelovdan je slava manastira Grabovac i zaštitnik loze Nemanjića.

Veruje se da se na Aranđelovdan nebo otvara za molitve i da će se vernicima ispuniti i najveće, najvažnije želje, ako se pomole iz duše, iskreno i sa zahvalnošću.