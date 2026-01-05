Društvo

OVAJ GRAD U SRBIJI POTPUNO STAO U Loznici vanredna situacija zbog otežanog snabdevanja strujom

K. Despotović

05. 01. 2026. u 16:56

GRADSKI štab za vanredne situacije doneo je danas odluku da se na celoj teritoriji Loznice proglasi vanredna situacija, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu, uz objašnjenje da je ovakva odluka doneta kako bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti građana i obezbedilo normalno funkcionisanje života u ovom gradu.

Foto: V. Mitrić

Direktor ogranka "Elektrodistribucije Loznica" Darko Karapandžić istakao je da je snabdevanje električnom energijom u pojedinim prigradskim naseljima otežano, ali da su sve raspoložive ekipe na terenu i da se intenzivno radi na otklanjanju kvarova po prijavama građana.

Direktor JP "Loznica razvoj" Nikola Dragićević izjavio je da su svi putni pravci prve kategorije prohodni, te da se radovi na čišćenju snega i raščišćavanju terena nastavljaju u skladu sa utvrđenim prioritetima.

(Tanjug)

