PROGLAŠENE VANREDNE ODBRANE OD POPLAVA: Ugroženo područje Južne Morave (FOTO)
NA području Južne morave proglašene su vanredne odbrane od poplava, nakon izlivanja te reke usled obilnih padavina, saopštilo je danas JP "Srbijavode"
Usled obilnih padavina na desnoj obali Južne Morave u naselju Grdelica kod Leskovca došlo je do izlivanja reke na delu koji nije regulisan, što je izazvalo plavljenje priobalnog terena i neposrednu ugroženost okolnih površina.
Takođe, usled porasta vodostaja Južne Morave, voda je došla do nebranjenih nožica nasipa i koji na pojedinim deonicama propuštaju vodu, čime su potencijalno ugrožena domaćinstva u okolini Donjeg Ljubeša.
Operativne ekipe JVP „Srbijavoda“, kao i nadležnih vodoprivrednih preduzeća, nalaze se na svim kritičnim deonicama i rade na postavljanju privremenih odbrambenih nasipa, praćenju stanja rečnog korita na neregulisanim delovima, uklanjanju prepreka koje mogu usporiti oticanje, pripremi dodatne mehanizacije za reakciju ukoliko dođe do daljeg porasta vodostaja.
Građani su zamoljeni da prate zvanična obaveštenja lokalnih kriznih štabova i JVP „Srbijavode“, ne prilaze rečnim obalama, posebno na mestima gde su primećena izlivanja i odmah prijave sve uočene promene ili nove kritične tačke na terenu.
(Tanjug)
