"NA MNOGE I BLAGE GODINE" Patrijarh Porfirije uputio čestitku Kirilu

NjEGOVA Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je uputio 20. novembra 2025. godine čestitku Svetejšem Patrijarhu moskovskom i sve Rusije g. Kirilu povodom dana njegovog rođenja.

Foto:SPC

"Upućujemo Vam iskrene bratske čestitke povodom dana rođenja, iz sredine srca Vam želeći svakog istinskog dobra od Boga i ljudi, a najpre zdravlja, kreposti, mudrosti i radosti, da biste i ubuduće, kao i do sada, mogli bogomudro i odvažno napasati povereno Vam stado Božje, sledeći primer Svetog apostola Pavla koji svedoči da u Hristu ima hiljade učitelja, ali nema mnogo otaca (1 Kor 4, 15). Srećan i blagosloven rođendan! Na mnoge i blage godine!", stoji u čestitki.

(Sputnjik)