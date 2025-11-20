(MAPA) SNEG U BEOGRAD STIŽE TAČNO OVOG DATUMA: Srbija na udaru belog pokrivača, poznata i tačna satnica

PRVE jesenje pahulje u Beogradu trebalo bi da padnu u subotu, međutim dva talasa snega očekuju se i u nedelju – prvi tokom popodneva, a drugi u večernjim satima, pokazuju radarski snimci. Ovaj razvoj događaja poklapa se sa detaljnom prognozom meteorologa amatera Marka Čubrila, prema kojoj od danas počinje formiranje đenovskog ciklona koji će do kraja nedelje doneti izraženo pogoršanje vremena, zahlađenje i prvi ovogodišnji jesenji sneg u većem delu regiona.

Foto: vreme radar / screenshot

Prvi sneg u Beogradu trebalo bi da padne oko 14 časova, a onda, kako se može videti na sajtu Vreme radar, i u 19 časova.

Foto: vreme radar / screenshot

Foto: vreme radar / screenshot

Takođe, modeli pokazuju i da se intenzivne snežne padavine u južnom delu zemlje očekuju oko 10 časova ujutru. Međutim, pahulje će na teritoriji naše zemlje provejavati tokom celog dana.

Foto: vreme radar / screenshot

Od danas kreće formiranje Đenovskog ciklona

Kako je u svojoj najnovijoj prognozi najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, od danas kreće formiranje Đenovskog ciklona koji će nam do kraja sedmice doneti jače pogoršanje vremena, a većini mesta i prvi jesenji sneg.

- Danas hladan front prelazi Alpe, a ispred njega se pokrenulo južno strujanje te je posebno na istoku regiona otoplilo. Na zapadu već ima više oblaka i tamo će biti sve oblačnije i nestabilnije uz prolaznu kišu ili pljusak. U toku noći ka petku zapad regiona će zahvatiti jače pogoršanje sa kišom, koja će prvo u Gorskom Kotaru, a zatim i u ostalim delovima Hrvatske i zapadne BiH uključujući i nizije prelaziti u sneg - kaže Čubrilo.

U petak do sredine dana nad zapadnim predelima očekuju se padavine, najčešće sneg, ponegde i obilan, dok se nad središnjim i severnim predelima očekuje oblačno i toplije vreme uz kišu povremeno, ističe meteorolog.

- Na istoku bi bilo još toplije, ponegde uz sunčane intervale i moguću pojavu pljuskova. Od sredine dana će i nad središnjim i severnim delovima regiona uslediti jače zahlađenje ali bi ispod 800 metara nadmorske visine uglavnom padala kiša. Maksimumi će se kretati od oko 3 na zapadu do oko 14 na istoku regiona - ističe Čubrilo.

Sneg i do pola metra

U noći ka petku bi padavine na kratko prestale, a zatim bi sa jugozapada usledio nov nalet koji bi nad zapadnim delovima regiona i u predelima preko 700 metara nadmorske visine bio u obliku snega, dok bi samo na istoku i jugoistoku Srbije bilo kiše.

- U subotu tokom dana dalje zahlađenje uz padavine, najčešće sneg ili susnežicu i formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. Najviše snega bi trebalo pasti nad planinama jugozapadne Hrvatske, cele BiH, severne C.Gore i jugozapadne Srbije i tamo da se do nedelje ujutro očekuje od 30 cm do 50 cm snega - napominje Čubrilo.

U nizijama bi visina snežnog pokrivača zavisila od, kako kaže, detalja - koliko će pasti kiše pre snega, da li će on prelaziti u susnežicu ili kišu i koliko dugo će padati.

- Visokorezolucioni modeli vide od 2 cm do 6 cm ali ovde će zaista odlučiti detalji koje oni ne mogu da predvide. U subotu nad većim delom regiona maksimum od -1 do 2 stepena Celzijusa, na jugoistoku oko 4 stepena Celzijusa - navodi dalje.

U nedelju polako stabilizacija, ali...

U nedelju slična temperatura, a snežne padavine će slabiti i prestajati.

- Od nedelje sledi brzo otopljenje te bi se sneg u predelima ispod 800 metara nadmorske visine gde ga i bude bilo brzo otopio, dok bi uz novo pogoršanja sredinom nedelje stigle i nove padavine ali se za sada sneg uglavnom očekuje preko 700 metara nadmorske visine - zaključuje.

Na kraju Čubrilo napominje da i dalje postoje nagoveštaji da bi početkom decembra moglo doći do građenja Skandinavskog anticiklona, ali kaže i da je taj termin još jako daleko i deterministički modeli ga još "ne vide".

(Blic)