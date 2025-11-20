Društvo

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: Prijave do 1. decembra

Branka Borisavljević

20. 11. 2025. u 16:29

UČENICI i studenti, stari korisnici, koji su ispunili uslove za nastavak korišćenja stipendije za izuzetno nadarene da se, ukoliko nisu dobili Prijavu za nastavak, na kućnu adresu, obrate na mejl adresu Banke Poštanska štedionica: studentski.krediti@posted.co.rs, saopštilo je Ministartsvo prosvete.

Foto N. Skenderija

Potpisanu  prijavu za nastavak  je potrebno poslati na adresu Ministarstva prosvete, Nemanjina 22-24, najkasnije  do 1. decembra.

