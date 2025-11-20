OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: Prijave do 1. decembra
UČENICI i studenti, stari korisnici, koji su ispunili uslove za nastavak korišćenja stipendije za izuzetno nadarene da se, ukoliko nisu dobili Prijavu za nastavak, na kućnu adresu, obrate na mejl adresu Banke Poštanska štedionica: studentski.krediti@posted.co.rs, saopštilo je Ministartsvo prosvete.
Potpisanu prijavu za nastavak je potrebno poslati na adresu Ministarstva prosvete, Nemanjina 22-24, najkasnije do 1. decembra.
