ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde je bio epicentar

PRAVOSLAVNI vernici u četvrtak 21. novembra slave Sabor svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatog kao Aranđelovdan. Prema crkvenom predanju, Sveti Arhangel Mihailo prvi je stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po tumačenju označava onog koji je kao Bog. Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" vesnik, anđeo. Arhangel Mihailo je na ikoni predstavljen kao borac, sa mačem ili kopljem u ruci.