Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde je bio epicentar

V.N.

20. 11. 2025. u 07:56

TOKOM noći zabeležen je slabiji zemljotres kod Kučeva, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres jačine 1.8 stepeni Rihtera detektovan je kod Kučeva 15 minuta nakon jedan sat posle ponoći.

Prema objavljenim podacima, epicentar je bio na dubini od pet kilometara.

S obzirom na jačinu, mala je bojazan da je zabeležena neka materijalna šteta.

