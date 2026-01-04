Društvo

UMRO DANILO (17) ZA KOG SE CELA SRBIJA BORILA: Otac mu stradao kad je imao samo 2 godine, a onda usledilo strašno saznanje

В.Н.

04. 01. 2026. u 22:09

DANILO Šuković (17) je preminuo nakon duge i teške bolesti, saopštio je bivši komandant Žandarmerije Bratislav Dikić. Njegov otac, koji je takođe služio u Žandarmeriji u Novom Sadu, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći, kada je Danilo imao samo dve godine.

УМРО ДАНИЛО (17) ЗА КОГ СЕ ЦЕЛА СРБИЈА БОРИЛА: Отац му страдао кад је имао само 2 године, а онда уследило страшно сазнање

Foto: Budi Human

- Sa neizmernom tugom opraštamo se od Danila, jednog našeg divnog deteta, koje je nakon šest godina teške i hrabre borbe sa bolešću prerano otišlo. Njegov život je bio obeležen i velikom žrtvom, otac Zoran Šuković poginuo je na zadatku, služeći otadžbini kao pripadnik Žandarmerije. Neka se sada otac i dete sretnu u miru, daleko od bola i patnje - napisao je Dikić u objavi na Instagramu i uputio majci i porodici preminulog dečaka saučešće.

Zoran Šuković, pripadnik novosadskog odreda Žandarmerije, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći kod Feketića dok je bio u obezbeđenju zaštićene osobe.

Iza njega je tada ostao dvogodišnji sin Danilo, kome je početkom 2019. godine dijagnostikovan Hodžkinov limfom. I pored lečenja i podrške dobrih ljudi koji su obezbedili sredstva za terapiju u inostranstvu, bolest se ponovo pojavila i, nažalost, dečak je preminuo.

(Kurir)

BONUS VIDEO - EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U MODERNOM SVETU ČOVEK SE SVE MANJE RADUJE: Vladika zapadnoevropski Justin u ekskluzivnom intervjuu za Novosti uoči Božića
Društvo

0 1

U MODERNOM SVETU ČOVEK SE SVE MANJE RADUJE: Vladika zapadnoevropski Justin u ekskluzivnom intervjuu za "Novosti" uoči Božića

Šta je to praznik? Večito pitanje koje traži stalno i iznova nov odgovor, posebno danas kada postoji ozbiljna kriza u njegovom shvatanju. Živimo u doba postmoderne i svet oko nas se sve manje raduje, u čoveku se briše njegova veoma važna karakteristika ”homo adoransa”, bića slavlja i radosti, a život prolazi ispunjen strahom, strepnjom i brigom! Praznici postaju samo ”male pauze”, u inače besmislenom, tegobnom i radom opterećenom vremenu i životu.

04. 01. 2026. u 21:01

Politika
Tenis
Fudbal
SALETOVI POSLEDNJI DANI: Spavala sam pored njega, a onda sam morala da mu kažem da je kraj

SALETOVI POSLEDNjI DANI: "Spavala sam pored njega, a onda sam morala da mu kažem da je kraj"