UMRO DANILO (17) ZA KOG SE CELA SRBIJA BORILA: Otac mu stradao kad je imao samo 2 godine, a onda usledilo strašno saznanje
DANILO Šuković (17) je preminuo nakon duge i teške bolesti, saopštio je bivši komandant Žandarmerije Bratislav Dikić. Njegov otac, koji je takođe služio u Žandarmeriji u Novom Sadu, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći, kada je Danilo imao samo dve godine.
- Sa neizmernom tugom opraštamo se od Danila, jednog našeg divnog deteta, koje je nakon šest godina teške i hrabre borbe sa bolešću prerano otišlo. Njegov život je bio obeležen i velikom žrtvom, otac Zoran Šuković poginuo je na zadatku, služeći otadžbini kao pripadnik Žandarmerije. Neka se sada otac i dete sretnu u miru, daleko od bola i patnje - napisao je Dikić u objavi na Instagramu i uputio majci i porodici preminulog dečaka saučešće.
Zoran Šuković, pripadnik novosadskog odreda Žandarmerije, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći kod Feketića dok je bio u obezbeđenju zaštićene osobe.
Iza njega je tada ostao dvogodišnji sin Danilo, kome je početkom 2019. godine dijagnostikovan Hodžkinov limfom. I pored lečenja i podrške dobrih ljudi koji su obezbedili sredstva za terapiju u inostranstvu, bolest se ponovo pojavila i, nažalost, dečak je preminuo.
(Kurir)
BONUS VIDEO - EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac
Preporučujemo
IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta
31. 12. 2025. u 09:25
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)