POJAČAN STEPEN ANGAŽOVANJA EKIPA ZIMSKE SLUŽBE: Oglasio se JKP Beograd put

EKIPE Zimske službe JKP "Beograd put" nalaze se u trećem stepenu angažovanja za gradskog investitora JP "Putevi Beograda" i u drugom stepenu angažovanja za republičkog, JP "Putevi Srbije".

Foto: Novosti

Kako su rekli za Tanjug iz JKP "Beograd put", najveći problemi javljaju se na usponima i uzvišenjima.

Dodaju da su padavine u toku, tako da se obrađuje prvi prioritet, odnosno saobraćajnice kojima saobraća javni prevoz.

- U skladu sa Operativnim planom rada Zimske službe JKP 'Beograd put' je u obavezi da očisti od snega prvi prioritet četiri sata po prestanku padavina. Najave meteorologa su da će sneg padati do kraja dana i deo noći, a da nas sutra u jutarnjim časovima očekuje ledena kiša - precizirali su iz tog preduzeća.

Ističu da njihove ekipe na terenu daju sve od sebe kako bi omogućile funkcionisanje saobraćaja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RELjA OGNjENOVIĆ: Odlične vesti za penzionere u Novoj 2026. | Nije samo naslov