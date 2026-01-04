Društvo

POJAČAN STEPEN ANGAŽOVANJA EKIPA ZIMSKE SLUŽBE: Oglasio se JKP Beograd put

В.Н.

04. 01. 2026. u 21:02

EKIPE Zimske službe JKP "Beograd put" nalaze se u trećem stepenu angažovanja za gradskog investitora JP "Putevi Beograda" i u drugom stepenu angažovanja za republičkog, JP "Putevi Srbije".

ПОЈАЧАН СТЕПЕН АНГАЖОВАЊА ЕКИПА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ: Огласио се ЈКП Београд пут

Foto: Novosti

Kako su rekli za Tanjug iz JKP "Beograd put", najveći problemi javljaju se na usponima i uzvišenjima.

Dodaju da su padavine u toku, tako da se obrađuje prvi prioritet, odnosno saobraćajnice kojima saobraća javni prevoz.

- U skladu sa Operativnim planom rada Zimske službe JKP 'Beograd put' je u obavezi da očisti od snega prvi prioritet četiri sata po prestanku padavina. Najave meteorologa su da će sneg padati do kraja dana i deo noći, a da nas sutra u jutarnjim časovima očekuje ledena kiša - precizirali su iz tog preduzeća.

Ističu da njihove ekipe na terenu daju sve od sebe kako bi omogućile funkcionisanje saobraćaja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RELjA OGNjENOVIĆ: Odlične vesti za penzionere u Novoj 2026. | Nije samo naslov

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U MODERNOM SVETU ČOVEK SE SVE MANJE RADUJE: Vladika zapadnoevropski Justin u ekskluzivnom intervjuu za Novosti uoči Božića
Društvo

0 1

U MODERNOM SVETU ČOVEK SE SVE MANJE RADUJE: Vladika zapadnoevropski Justin u ekskluzivnom intervjuu za "Novosti" uoči Božića

Šta je to praznik? Večito pitanje koje traži stalno i iznova nov odgovor, posebno danas kada postoji ozbiljna kriza u njegovom shvatanju. Živimo u doba postmoderne i svet oko nas se sve manje raduje, u čoveku se briše njegova veoma važna karakteristika ”homo adoransa”, bića slavlja i radosti, a život prolazi ispunjen strahom, strepnjom i brigom! Praznici postaju samo ”male pauze”, u inače besmislenom, tegobnom i radom opterećenom vremenu i životu.

04. 01. 2026. u 21:01

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan

SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan