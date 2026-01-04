POJAČAN STEPEN ANGAŽOVANJA EKIPA ZIMSKE SLUŽBE: Oglasio se JKP Beograd put
EKIPE Zimske službe JKP "Beograd put" nalaze se u trećem stepenu angažovanja za gradskog investitora JP "Putevi Beograda" i u drugom stepenu angažovanja za republičkog, JP "Putevi Srbije".
Kako su rekli za Tanjug iz JKP "Beograd put", najveći problemi javljaju se na usponima i uzvišenjima.
Dodaju da su padavine u toku, tako da se obrađuje prvi prioritet, odnosno saobraćajnice kojima saobraća javni prevoz.
- U skladu sa Operativnim planom rada Zimske službe JKP 'Beograd put' je u obavezi da očisti od snega prvi prioritet četiri sata po prestanku padavina. Najave meteorologa su da će sneg padati do kraja dana i deo noći, a da nas sutra u jutarnjim časovima očekuje ledena kiša - precizirali su iz tog preduzeća.
Ističu da njihove ekipe na terenu daju sve od sebe kako bi omogućile funkcionisanje saobraćaja.
(Tanjug)
