Društvo

ZEMLJOTRES TOKOM VEČERI POGODIO SRBIJU: Treslo se tlo u ovom gradu

04. 01. 2026. u 20:59

ZEMLjOTRES jačine 2.8 stepeni Rihtera detektovan je u 20:35 časova na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Brusa i na istočnim padinama Kopaonika.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.

Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

Nadležne službe prate situaciju.

