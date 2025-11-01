LITURGIJA I PARASTOS ZA 16 ŽRTAVA TRAGEDIJE NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Predstavnici pokrajinske i gradske vlasti u Sabornom hramu u Novom Sadu
U SABORNOM hramu u Novom Sadu jutros je održana Sveta liturgija i parastos postradalima u velikoj tragediji na Železničkoj stanici u Novom Sadu na današnji dan, ali i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima.
Lirturgiji i parastosu, prisustvovali su gradonačelnik Žarko Mićin, članovi Gradskog veća, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i pokrajinski sekretari, predsednica Skupštine grada Dina Vučinić, ministarka Sara Pavkov, ministar Nemanja Starović, kao i mnogobrojni građani.
Podsetimo, parastos je u Hramu Svetog Save služio patrijarh Porfirije, a prisustvovali su pored mnogobrojnih građana i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i premijer Đuro Macut kao i članovi Vlade Srbije.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
