LITURGIJA I PARASTOS ZA 16 ŽRTAVA TRAGEDIJE NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Predstavnici pokrajinske i gradske vlasti u Sabornom hramu u Novom Sadu

PATRIJARH srpski Porfirije poručio je danas u Hramu Svetog Save, gde je služio parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, da svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje i uputio molitve Bogu da nam, kao deci Svetog Save, podari mir i spoznaju da smo jedini drugima potrebni.