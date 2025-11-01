Društvo

LITURGIJA I PARASTOS ZA 16 ŽRTAVA TRAGEDIJE NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Predstavnici pokrajinske i gradske vlasti u Sabornom hramu u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

01. 11. 2025. u 11:48

U SABORNOM hramu u Novom Sadu jutros je održana Sveta liturgija i parastos postradalima u velikoj tragediji na Železničkoj stanici u Novom Sadu na današnji dan, ali i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima.

ЛИТУРГИЈА И ПАРАСТОС ЗА 16 ЖРТАВА ТРАГЕДИЈЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ: Представници покрајинске и градске власти у Саборном храму у Новом Саду

FOTO:Lj.P.

Lirturgiji i parastosu,  prisustvovali su gradonačelnik Žarko Mićin, članovi Gradskog veća, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i pokrajinski sekretari, predsednica Skupštine grada Dina Vučinić, ministarka Sara Pavkov, ministar Nemanja Starović, kao i mnogobrojni građani.

FOTO: Lj.P.

Podsetimo, parastos je u Hramu Svetog Save služio patrijarh Porfirije, a prisustvovali su pored mnogobrojnih građana i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i premijer Đuro Macut kao i članovi Vlade Srbije. 

