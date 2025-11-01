PARASTOS ZA NASTRADALE U NOVOM SADU U HRAMU SVETOG SAVE: Prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić (FOTO/VIDEO)
PATRIJARH Porfirije je u Hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a parastosu su pored velikog broja građana prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut, predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije.
Stigao je i predsednik Vučić
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Hram Sv. Save, zajedno sa njim je i premijer Đuro Macut, lider SNS Miloš Vučević i predsednica Skupštine Ana Brnabić.
Počeo je parastos za nastradale
Pristigli su i ministri Bratislav Gašić, Marko Đurić, Ivica Dačić..
Veliki broj ljudi došao je u Hram Svetog Save na parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.
Preporučujemo
BEDAN DOGAĐAJ: Opozicioni blokaderi pred troje poslanika EP
21. 10. 2025. u 19:19
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
SANjA RASKINULA VERIDBU: Rekla sam mu "da" pa shvatila da je ipak "ne"
VODITELjKA Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.
01. 11. 2025. u 10:39
Komentari (0)