Društvo

PARASTOS ZA NASTRADALE U NOVOM SADU U HRAMU SVETOG SAVE: Prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić (FOTO/VIDEO)

В. Н.

01. 11. 2025. u 10:34 >> 11:14

PATRIJARH Porfirije je u Hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a parastosu su pored velikog broja građana prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut, predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije.

ПАРАСТОС ЗА НАСТРАДАЛЕ У НОВОМ САДУ У ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ: Присуствовао председник Србије Александар Вучић (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Patrijarh spomenuo imena nastradalih 

Novosti

- Večni pomen, Bog da dušu oprosti, slugama Božijim Nemanji, Anđeli, Sari, Valentini, Đorđu, Milici, Milošu , Stefanu, Sari, Goranki, Vukašinu, Milevi, Đuri, Vasku, Anji i Vukašinu i da im podari carstvo nebesko. A njihovim srodnicima, svima bliskima, i prijateljima neka Gospod daruje utehu i nadu u vaskrsenje i život večni. Opet, Gospod svima nama, duhovnoj deci Sv. Save neka podari mir, mir najpre u svakome od nas, onda i mir među nama. Da nam daruje spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam daruje osećanje da smo jedno i samo tako ćemo čuvati ... blagoslov Sv. Save. I iznad svega, neka nam Gospod da spoznaje i snage i odlučnosti da svako od nas bude bolji što može bolje od sebe kako bi nam zajedno bilo bolje. Jer bolje nam može biti samo onda kada svako lično čini u skladu sa zakonom Božijim i ljubavlju Njegovom, da se trudi da bude bolji. Neka Gospod upokoji duše nastradalih čija smo imena pomenuli i neka svakome od njih podari život večni. Bog da mi dušu oprosti. 

Novosti

Novosti

Foto: Printskrin

Stigao je i predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Hram Sv. Save, zajedno sa njim je i premijer Đuro Macut, lider SNS Miloš Vučević i predsednica Skupštine Ana Brnabić. 

Novosti

Novosti

Foto: Zoran Jovanovic

Foto: Novosti

Počeo je parastos za nastradale

Foto: Foto: Z. Jovanović

POGLEDAJ GALERIJU

Pristigli su i ministri Bratislav Gašić, Marko Đurić, Ivica Dačić..

Novosti

Novosti

Veliki broj ljudi došao je u Hram Svetog Save na parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)