POSLEDNJI DAN ZA PRIJAVU: MUP upisuje u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 850 polaznika
PRIJAVE traju do 31. oktobra. Ako osećaš poziv službe - vreme je sada, podsećaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 850 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca i saobraćajnog policajca za potrebe Policijske uprave za grad Beograd i ostalih organizacionih jedinica u sedištu Direkcije policije, a koje obavljaju poslove na teritoriji grada Beograda.
S obzirom na to da je rok za podnošenje prijava produžen, danas je poslednji dan za to.
- U COPO se grade znanje, vrlina i disciplina - temelj snage koja čuva Beograd. Prijave traju do 31. oktobra. Ako osećaš poziv službe - vreme je sada - podsećaju iz MUP.
Podsetimo, konkurs je počeo da teče 16. septembra i traje do danas, zaključno sa 31. oktobrom.
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; da ima prijavljeno prebivalište na području Policijske uprave za grad Beograd; da nema manje od 18, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije; da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica; da nije isključen sa osnovne policijske obuke zbog teške povrede obaveza i dužnosti u toku stručnog osposobljavanja.
