JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma: Bio je veliki u svojoj tišini i jednostavnosti

VAŽNO je zapamtiti njegovu posvećenost, rad i pokušaj da doprinese boljitku svoje zemlje. Oni koji su ga najbolje poznavali znaju da je njegov najveći uspeh bio u porodici. Bio je stub na koji su se oslanjali i glas razuma u teškim vremenima. Dragi naš Jugoslave, teško je pronaći reči koje bi opisale sve ono što osećamo danas. Otišao si, ali si ostavio iza sebe trag koji se ne briše. Za svog sina Baneta i ćerku Biljanu bio si mnogo više od oca - bio si njihov stub, njihova sigurna luka i izvor neumorne podrške. I danas kada te nema shvataju još više koliko si bio velik u svojoj tišini i jednostavnosti.

Ovim rečima oprostili su se danas građani Stare Pazove i porodica od Jugoslava Kostića, nekadašnjeg predsednika opštine Stara Pazova, predsednika Predsedništva SAP Vojvodine i član poslednjeg Predsedništva SFRJ, koji je ostavio dubok trag u istoriji nekadašnje Jugoslavije, ali i životu svog Srema, gde je proveo najveći deo života.

Kostić je sahranjen na centralnom groblju u Staroj Pazovi, u kojoj je živeo od 1969. godine, a koliko je bio veliki čovek i značajan političar govori veliki broj građana koji su se okupili na opelu koje je održano u 14 časova, a potom ga i ispratili u večnu kuću.

Pukovnik Veselin Šljivančanin, koji je prisustvovao sahrani, kaže da je ovo jedan tužan dan za našu zemlju.

- Imao sam sreću da Jugoslava upoznam dok sam još bio mlad, kada je on bio predsednik SFJR. Sećam ga se kao čoveka punog patriotizma, punog ljubavi prema svojoj otadžbini. I sve to sam naučio od njega. Bio je uzor svima - kaže nam Šljivančanin i dodaje:

- Uvek je bio pun ljubavi i partiotizma, uvek pun svega naprednog, dobrog među ljudima, da kažem ljubavi. Nikog nije mrzeo, a o njemu govore njegova dela. Imao sam njegovu podršku uvek, a posebno posle svega što je mene zadesilo u životu. Sećam se kada sam držao jednu tribinu ovde u Staroj Pazovi, prvi čovek koji me je sačekao, koji je toliko pohvala ispričao o mom radu, bio je upravo Jugoslav Kostić. Sinoć su mi javili da je preminuo, sve obaveze sam ostavio i došao, da ga ispratim na poslednji počinak. Večna mu slava i hvala, i hvala porodici, da se diči sa takvim ocem!

Kostić je bio borac protiv separatizma

Jugoslav Kostić rođen je 19. februara 1939. godine u selu Rudine kod Zvečana. Osnovnu školu završio je u Banjskoj, gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici, a Poljoprivredni fakultet u Beogradu.

Tokom duge karijere obavljao je niz odgovornih funkcija u lokalnim, pokrajinskim i saveznim organima vlasti. Od 1976. do 1986. bio je član Izvršnog veća Skupštine opštine Stara Pazova, a zatim i predsednik opštine.

Oktobra 1988. izabran je za predsednika Predsedništva SAP Vojvodine, a maja 1991. godine postao je član Predsedništva SFRJ ispred Autonomne pokrajine Vojvodine.

Jugoslav Kostić je bio jedan od najistaknutijih boraca protiv vojvođanskog separatizma i autonomaštva krajem 80-tih godina 20. veka. Iskreno se zalagao za ustavne promene i jedinstvo Srbije.

Nakon raspada SFRJ, Kostić je aktivno učestvovao u radu Savezne Republike Jugoslavije. Bio je predsednik Veća građana Savezne skupštine, potom predsednik Savezne vlade za stambena pitanja, a od avgusta 1999. do 2001. godine obavljao je funkciju ambasadora SR Jugoslavije u Rumuniji. Posle diplomatske misije povukao se iz aktivne politike i živeo u Staroj Pazovi, gde je proveo veći deo života. Takođe, bio je jedan od osnivača SPS i dugo godina član Glavnog odbora SPS.

Pre početka političke karijere, Kostić je radio u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu „Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici, gde je stekao veliko iskustvo u privredi i upravljanju. Bio je poznat po tome što je, i na visokim državnim funkcijama, ostao blizak običnim ljudima i lokalnoj zajednici iz koje je potekao.

Kostić je preminuo je u Staroj Pazovi 24. oktobra u 87. godini života, a iza sebe je ostavio porodicu - dvoje dece, četvoro unučadi i jedno praunuče. Njegovi sugrađani pamtiće ga kao čoveka koji je uvek govorio smireno, ali odlučno, i koji je ostao dosledan principima koji su ga vodili čitav život.

Kako je Kostić govorio za života Za života, Kostić je, prisustvovao skupovima slobodnih građana protiv blokada, a o Staroj Pazovi i našoj zemlji uvek je govorio najlepše: - Ja sam u Staroj Pazovi od 1969. godine. Sve što sam lepo doživeo, doživeo sam sa građanima ove opštine. Ovde se izuzetno lepo živi i naš je cilj da to sačuvamo, a ne da rušimo. Ovo su teška vremena, ali verujem da će se sve smiriti i da će Srbija ponovo stati na svoje noge - pričao je Kostić.