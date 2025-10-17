BRAT I SESTRA JEDINI UČENICI: Bojan (7) i Bojana (10) Ristić, deca za ponos svih nas

DECA su naša budućnost, ali ovde u Bratilovcu, u kosovsko-kameničkom selu, osim nekoliko napuštenih kuća i dva domaćinstva sa desetak članova, nema više nikog. Zato su Bojan (7) i Bojana (10) deca za ponos, mališani, na ponos svih nas, jedini učenici ovde, u ovom selu, našem selu, na našem Kosovu. Upućeni jedno na drugo, i kući i u školi. Vole da dolaze na časove, svesni da imaju obavezu da stiču znanje. Najviše se, ipak raduju fizičkom i zato što mogu da igraju stoni tenis.

Foto D.Z.

Brat i sestra, Ristići, Bojan, učenik prvog i Bojana trećeg razreda isturenog odeljenja Osnovne škole "Desanka Maksimović" Bratilovcu. Do ovog brdsko-planinskog sela, udaljenog desetak kilometara od Kosovske Kamenice, nekada većinski srpskog, sada sa znatno većim brojem Albanaca, dolazi se teško. Seoska škola od kamena podseća na davna vremena. Stolarija je, ruku na srce, zamenjena. Prilazimo dok se iz jedne od učionica čuje zvuk loptice.

Foto D.Z.

- Možemo li nakratko da prekinemo vašu igru - pitamo.

- Volim da učim... Proteklog leta pohađala sam i letnju školu - kaže Bojana, dok Bojan dodaje "da i on uči i voli svoje selo".

- Dobra su ovo deca. Bojana, starija, pa brže shvata gradivo. Danas je recimo učila basnu, jednom je pročitala i sve zapamtila - priča učiteljica Bojana Nikolić. - Organizujem kombinovanu nastavu. Isto vreme posvećujem i jednom i drugom učeniku.

Foto D.Z.

Novica, Bojanin i Bojanov otac, kaže da je 1977. krenuo u prvi razred, u istu školu koju danas pohađaju njegova deca:

- Uprkos svemu, meni je drago što mogu da uče ovde u selu da ne bih morao svakodnevno da ih odvodim do prve škole koja je udaljena šest kilometara. Zahvalan sam državi, mojoj Srbiji, što omogućava rad škole i dolazak učiteljice.

Foto D.Z.

Obaveze oko škole daleko su veće nego u uređenijim školskim objektima, svedoči domar Živorad Trajković (65), koji je svoj radni vek proveo u ovoj školi.

Foto D.Z.

- Iako su u školi samo dva učenika, mora se pripremiti sve za nastavu. Uslovi su ovde teži jer nema vode koju moram da donesem sa izvora, dok je zimi hladnije pa moram da obezbedim i iscepam više drva za ogrev.

Foto D.Z.

Seća se domar, kaže nam, "kao da je juče bilo", vremena kada je u školi bilo više dece, pa nije "smeo ni da se razboli", jer nije imao ko da ga zameni.

- Muka, muka dete moje... Nestaju sela u kosovsko-kameničkom kraju. U mom rodnom Kostadincu malo je meštana, ali, ipak nadam se da će oni koji sada žive u našim selima, ovde i ostati - nada se Živorad.