ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zatresao se ovaj grad

В. Н.

17. 10. 2025. u 08:57

ZEMLjOTRES jačine 2.4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Vrnjačku Banju, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Затресао се овај град

Foto: Novosti

Potres se dogodio nešto pre 5 časova ujutru, na dubini od 10 kilometara.

Zemljotresi ovog intenziteta ne mogu da pričine materijalnu štetu ili povrede. 

