VELIKA ČAST ZA TV ARENA SPORT: Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko i ministar sporta Zoran Gajić u poseti

KOMPANIJA Arena Channels Group i TV Arena sport kao njen sastavni deo, imale su tu čast da ugoste ambasadora Ruske Federacije u Beogradu, Aleksandra Bocan-Harčenka i ministra sporta u Vladi Republike Srbije Zorana Gajića.

Foto: Arena sport TV

Privilegiju da bude domaćin dvojici dragih i uvaženih gostiju imao je gospodin Nebojša Žugić, direktor ACG koji ih je proveo kroz prostor naše medijske kuće i pokazao im kako izgleda proces rada u najgledanijoj sportskoj televiziji u ovom delu Evrope.

- Izuzetna mi je čast što sam mogao da ugostim Njegovu ekselenciju ambasadora jedne od najvećih svetskih sila, Ruske Federacije i ministra sporta u Vladi Republike Srbije. Tokom razgovora smo prošli kroz sve kapacitete koje televizija Arena sport poseduje, a imali su priliku da posete i komentatorske kabine. Ponosni smo na to što je uprkos celokupnoj teškoj situaciji i teškoćama sa kojima se svi suočavamo, TV Arena sport uspela da obezbedi prenose velikog broja sportskih događaja iz Rusije, gde ne mislim samo na fudbal, već i na hokej, košarku, rukomet, borilačke sportove i mnogo toga drugog, dok je naša publika pokazala da voli ovaj sadržaj"- rekao je gospodin Žugić i potom se osvrnuo na pozitivne komentare koje je dobio od uvaženih gostiju:

- Imponuju pohvale od ljudi koji su imali priliku da proputuju svet, a mi se uvek trudimo da budemo još bolji i spremamo mnoge nove sadržaje i brojna iznenađenja za naše verne gledaoce. Televizija Arena sport je odraz napretka Srbije i da ekonomija u celoj zemlji ne napreduje, ne bismo to mogli ni mi, i drago mi je što je rezultat onoga što radimo prepoznat unutar Srbije, ali i izvan granica naše zemlje. Sve velike sportske organizacije u Evropi i svetu, poput FIFA, UEFA, ATP-a i mnogih drugih, su prepoznali naš kvalitetan rad i odaju nam priznanja na načine na koje realizujemo prenose i ponosan sam što se Arena pretvara u svetski brend. Pored sportskih kanala imamo još brojne druge raznovrsne sadržaje, a Njegovoj ekselenciji se posebno svideo kanal Balkan trip na kojem smo do sada u više navrata promovisali istorijsko kulturno nasleđe i turističke kapacitete Rusije.

Ambasador Ruske Federacije, Aleksandar Bocan-Harčenko, izneo je niz pohvala na račun TV Arena sport i istakao da bi bio oduševljen potencijalnom saradnjom naše kuće sa nekom od televizija u njegovoj zemlji.

"Zahvalan sam na prilici da obiđem TV Arena sport i hvala Ministru Gajiću i gospodinu Žugiću koji su mi omogućili da posetim vašu medijsku kuću. Zaista sam zadovoljan onim što sam video, jer mi u Rusiji nemamo televiziju nalik ovoj, a voleli bismo da imamo. Zbog toga sam rekao da bi TV Arena sport trebalo da ima kontakt sa našim TV kućama, kako bi se napravilo nešto slično sa sveobuhvatnim sportskim sadržajem kao što je slučaj u vašoj kući. Neke druge medijske kompanije širom Evrope se oslanjaju na naredbe koje dobijaju i ne prikazuju ruski sport, a Arena se oslanja samo na sportske i olimpijske standarde koji i jesu najvažniji. Imao sam pristup mnogim drugim televizijama i Arena je, možda, i iznad svih drugih koje sam imao priliku da posetim. Gledanje sportskog programa možda i prevazilazi onaj politički i zato mislim da TV Arena sport ima budućnost", rekao je ambasador Ruske Federacije, naglašavajući da nije preveliki stručnjak za fudbal i da na kanalima TV Arena sport najviše gleda tenis.

Tokom bogate sportske karijere, Ministar Zoran Gajić često je sarađivao sa predstavnicima medija širom sveta i vrlo je kompetentan da iznese mišljenje o onome što je video u prostorijama TV Arena sport.

"Kao i većina ljudi u Srbiji najviše vremena gledajući televiziju provodim uz TV Arena sport, ali sam sam tek nakon današnje posete vašoj kući shvatio zašto vaš direktor, a moj veliki prijatelj, gospodin Nebojša Žugić, kada ga pozovem da se vidimo kaže kako ne može jer ima mnogo posla. Ovo je zaista impozantno", rekao je Ministar Zoran Gajić.