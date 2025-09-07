Društvo

VREME DANAS: Biće i sunca i oblaka

Novosti online

07. 09. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost.

ВРЕМЕ ДАНАС: Биће и сунца и облака

Foto N. Skenderija

Umerena oblačnost posle podne u planinskim predelima donosi retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, saopštio je RHMZ.

Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša od 28 stepeni na severozapadu, do 33 na istoku Srbije.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša oko 30 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 14. septembra,u ponedeljak i utorak biće pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.

Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 30 do 34 stepena, a uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima.

Zatim se očekuje promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a od četvrtka ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi s grmljavinom.

U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU