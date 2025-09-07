VREME DANAS: Biće i sunca i oblaka

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost.

Foto N. Skenderija

Umerena oblačnost posle podne u planinskim predelima donosi retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, saopštio je RHMZ.

Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša od 28 stepeni na severozapadu, do 33 na istoku Srbije.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša oko 30 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 14. septembra,u ponedeljak i utorak biće pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.

Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 30 do 34 stepena, a uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima.

Zatim se očekuje promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a od četvrtka ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi s grmljavinom.

U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.

(Sputnjik)