STIŽE SUPERĆELIJSKA OLUJA: Očekuje se grad i jaki pljuskovi

В.Н.

03. 09. 2025. u 17:10

NAKON dva tropska dana početkom septembra, vreme u Srbiji se naglo menja.

U pojedinim delovima Srbije nevreme je već krenulo, a prema prognozama meteorološke agencije Hailz Srbije, postoji mogućnost formiranja superćelijske oluje. 

Kako su saopštili putem svog zvaničnog Instagram profila, velika oblast južno od Save i Dunava trenutno beleži temperature između 25 i 29 stepeni Celzijusa, uz tačku rose u rasponu od 15 do 18 stepeni. Uz prisustvo širokog polja vedrine, takvi uslovi pogoduju razvoju snažnih olujnih sistema.

Prema njihovim navodima, inicijacija oluja moguća je najpre duž planinskih predela jugozapadne i zapadne Srbije, kao i istočne Bosne i Hercegovine.

U poslepodnevnim satima očekuje se razvoj oblaka i iznad planina južne Srbije.

- Kretanjem ka severu, južnim visinskim strujanjem, oblaci će se razvijati sve dublje u centralnu Srbiju, gde se očekuje njihova maksimalna razvijenost - navodi se u saopštenju.

Meteorolozi upozoravaju građane da prate najnovija upozorenja i preporuke nadležnih službi, s obzirom na potencijalno jak intenzitet vremenskih nepogoda.

