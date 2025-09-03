STIŽE SUPERĆELIJSKA OLUJA: Očekuje se grad i jaki pljuskovi
NAKON dva tropska dana početkom septembra, vreme u Srbiji se naglo menja.
U pojedinim delovima Srbije nevreme je već krenulo, a prema prognozama meteorološke agencije Hailz Srbije, postoji mogućnost formiranja superćelijske oluje.
Kako su saopštili putem svog zvaničnog Instagram profila, velika oblast južno od Save i Dunava trenutno beleži temperature između 25 i 29 stepeni Celzijusa, uz tačku rose u rasponu od 15 do 18 stepeni. Uz prisustvo širokog polja vedrine, takvi uslovi pogoduju razvoju snažnih olujnih sistema.
Prema njihovim navodima, inicijacija oluja moguća je najpre duž planinskih predela jugozapadne i zapadne Srbije, kao i istočne Bosne i Hercegovine.
U poslepodnevnim satima očekuje se razvoj oblaka i iznad planina južne Srbije.
- Kretanjem ka severu, južnim visinskim strujanjem, oblaci će se razvijati sve dublje u centralnu Srbiju, gde se očekuje njihova maksimalna razvijenost - navodi se u saopštenju.
Meteorolozi upozoravaju građane da prate najnovija upozorenja i preporuke nadležnih službi, s obzirom na potencijalno jak intenzitet vremenskih nepogoda.
