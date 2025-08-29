RHMZ OD JUTROS NIŽE UPOZORENJA: Paklena vrućina, opasnost od požara, pa potpuni obrt - za manje od 24 sata

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) od jutros je izdao više upozorenja za područje Srbije na više opasnih meteoroloških pojava.

Foto: D. Milovanović

- U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama koje će se kretati od osam stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 25 na jugu Banata, a najviša od 30 u Timočkoj Krajini do 38 u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji - objavljeno je u prognozi RHMZ.

Kako navode duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok se krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj povećava oblačnost, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Popaljeni meteoalarmi

Kao upozorenje na nepogode RHMZ je popalio meteoalarme za područje Srbije za danas i tokom vikenda.

Upozorenje na visoke temperature

- Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature. Danas će u većini mesta Srbije maksimalna temperatura od 33 do 36 stepeni Celzijusa, a lokalno i oko 38, a samo se u Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje od 30 do 32 stepena Celzijusa - navodi se u jednom upozorenju RHMZ.

Upozorenje na požare

Osim upozorenja na visoke temperature RHMZ je izdao upozorenja na ekstremne uslove za Širenje požara u Košavskom području za danas.

- Meteorološki parametri - visoka temperatura, nedostatak padavina i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine, širom košavskog područja (Vojvodina, Podunavlje i Pomoravlje) danas formiraće veoma povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru - navodi se u ovom upozorenju.

Kako se navodi u još jednom upozorenju za požare "meteorološki parametri - visoka temperatura, nedostatak padavina i jak jugoistočni vetar danas formiraće veoma povoljne uslove za širenje požara na otvorenom prostoru.

Upozorenje na pljuskove

- Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu i nedelju lokalno će usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, dok je rizik od pojave grada izraženiji u subotu u jugozapadnoj Srbiji - upozorava RHMZ.

Izdato upozorenje za Beograd

Zbog visokih temperatura u Beogradu koje će ići do 35 stepeni Celzijusovih izdato je upozorenje za područje glavnog grada.

Hidrološko upozorenje

Na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

