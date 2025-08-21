NIKAKO NE OTVARAJTE OVO: Srbi ponovo na meti SMS prevare, masovno stižu "kazne"
GRAĐANIMA Srbije ovih dana masovno stižu lažne SMS poruke koje navodno šalju JP „Putevi Srbije“. U porukama se navodi da saobraćajna kazna nije plaćana, a sve zajedno sa sumnjivim linkom. Iz JP „Putevi Srbije“ upozoravaju da je su u pitanju zlonamerne poruke.
Kako za medije otkrivaju dvoje Beograđana, u razmaku od nekoliko minuta, i jednom i drugom je stigla identična SMS poruka sa broja +381 800 111 004 koja glasi:
Uz sumnjivu poruku stoji i link koji vodi do lažnog sajta JP „Putevi Srbije“. Klikom na link prikazuje se skoro identičan sajt istoimenog javnog preduzeća, na kome pišu podaci o uplati, kao i opis:
„E-tag nije detektovan, plaćanje nije uspelo“.
Zatim, datum isteka, broj fakture, iznos za plaćanje i deo za za uplatu.
Pretpostavlja se klikom na deo "plati odmah" dalje vodi ka upitima o ličnim podacima, poput broja računa, platnih kartica itd.
Građanima se savetuje da to nikako ne rade!
Oglasili se iz JP „Putevi Srbije“
JP „Putevi Srbije“ obavestio je javnost na pojavu zlonamernih SMS poruka koje stižu građanima radi prekoračenja brzine ili nenaplaćene putarine.
„Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice“, navodi se u upozorenju.
(Blic)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
LOPOVI "OJADILI" PENZIONERA: Prevaranti iznudili velike pare od nesrećnog čoveka (FOTO)
13. 08. 2025. u 17:37
"Kupala sam bebu najbolje prijateljice i shvatila da je to DETE MOG MUŽA"
13. 08. 2025. u 14:44
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)