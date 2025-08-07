"HVALA VAM ŠTO ČUVATE KOSOVSKI ZAVET": Decu u sportskom kampu "Srbija te zove" obišli predstavnici Kancelarije za KiM (FOTO)

POMOĆNICA direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Svetlana Miladinov i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Miloš Terzić posetili su decu sa Kosova i Metohije u sportskom kampu „Srbija te zove“.

Foto: Z. Jovanović

Svetlana Miladinov, pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića istakla je da ukupno 65. dece iz južne pokrajine uzrasta od 12 do 15 godina



-Pre svega se zahvaljujem organizatorima koji su već šestu godinu mislili na našu decu iz AP Kosovo i Metohija i pozvali ih da budu deo ovog predivnog kampa. Znamo da naša deca odrastaju u specifičnim i teškim uslovima, upravo zato je Kancelarija tu da bar na desetak dana našim mališanima obezbedi da oni koji učestvuju u ovom programu dođu u Beograd i razviju nova prijateljstva. S ponosom mogu da kažem da smo više od 2.000 dece izveli sa prostora naše južne pokrajine, trenutno se grupa mališana nalazi na moru, u Baošićima, kao i na nekim drugim kampovima koje ćemo već sutra obići.

-Hvala vam što čuvate i nastavljate Kosovski zavet, divno je što ste ovde u Beogradu. Učite da budete bolji đaci i ljudi, a mi iz Kancelarije ćemo se potruditi da to nagradimo. Kancelarija za KiM podržava sve interesantne projekte za mlade, jer svaki od njih razvija kod dece od malih nogu ljubav, timski duh, želju za dobrim rezultatima, želju za pobedom i to ne samo u sportu nego i u životu - rekla je Miladinov.

Katarina Janićijević i Jovan Đurić iz Zubinog Potoka podelili su sa okupljenim novinarima utiske o sportskom kampu ali i boravku u Domu učenika "Patrijarh Pavle".

-Treniram odbojku i prvi put sam u sportskom kampu, upoznala sam dosta novih prijatelja, smeštaj je ovde vrhunski, a usluga je divna i svi su veoma ljubazni prema meni i mojim drugarima - istakla je Janićijević.

- Sve je ovde divno, a najviše mi se dopao Hram Svetog Save koji smo juče obišli - kaže nam Jovan Đurić, koji je zajedno sa Kristijanom Vojinovićem iz Kosovske Mitrovice pozvao decu širom Srbije da dođu kod njih na KiM.

- Voleli bismo da drugari koje smo ovde upoznali dođu i vide crkve i manastire u južnoj pokrajini, kao i da obiđu Kosovsku Mitrovicu. Želja nam je i da prijatelji koji ove godine nisu ovde, a mnogi nikada nisu ni bili, učestvuju u ovom sportskom kampu u Beogradu - istakli su mališani.

Karolina Petrović iz Štrpca izrazila je zahvalnost domaćinima i Kancelariji za KiM koji su obezbedili deci iz južne srpske pokrajine boravak i učešće u kampu.

- Bez njih ne bismo mogli da dođemo ovde. Ovde nam je baš lepo, upoznali smo mnogo prijatelja iz raznih mesta - kazala je Petrović.

Program kampa obuhvata pet sportova – košarku, fudbal, odbojku, rukomet i tenis – a sa decom rade istaknuti sportski stručnjaci i bivši reprezentativci.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće u petak, 8. avgusta mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Prijem će se održati u 11 časova u Palati Srbija.