Društvo

OVO OBAVEZNO URADITE NA BADNJI DAN Odvojite jednu kašiku ovoga i čuvajte je do Krstovdana

K. Despotović

05. 01. 2026. u 11:11

BOŽIĆ je jedan od najvećih praznika u Srba, a mnogobrojni običaji vezani za ovaj dan se i danas praktikuju.

ОВО ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ НА БАДЊИ ДАН Одвојите једну кашику овога и чувајте је до Крстовдана

Foto: A. Stanković, SPC

Ipak, ima i onih koji su pomalo zaboravljeni, i samo retki ih se sećaju, obično oni koji su s pažnjom slušali priče baka i deka.

Jedan takav običaj zapisan je u knjizi "Mit i religija u Srba", Veselina Čajkanovića, najznačajnijeg srpskog etnologa.

Govoreći o večeri za Badnje veče, Čajkanović piše:

- Od jela mora se spremiti tucan pasulj, od koga se jedna kašika čuva za Krstovdan. Isto tako, neizostavni su i orasi, koji se jedu sami ili sa medom, ili se meću u pitu ili rezance. Za večerom mora biti i "božićnog" meda, koji se posle čuva kao lek. Najzad, u nekim krajevima (npr. u okolini Banjaluke, i u Banatu) obavezno je i jedenje ribe.

Ovaj veliki srpski naučnik bio je jedan od prvih koji je pisao sistematično o običajima srpskog naroda, i zahvaljujući i njemu i danas smo svesni postojanja mnogih od njih.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! KK Crvena zvezda ostala bez trenera koji ih je vodio u pobedi protiv Fenerbahčea u Istanbulu

ŠOK! KK Crvena zvezda ostala bez trenera koji ih je vodio u pobedi protiv Fenerbahčea u Istanbulu