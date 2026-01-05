OVO OBAVEZNO URADITE NA BADNJI DAN Odvojite jednu kašiku ovoga i čuvajte je do Krstovdana

BOŽIĆ je jedan od najvećih praznika u Srba, a mnogobrojni običaji vezani za ovaj dan se i danas praktikuju.

Foto: A. Stanković, SPC

Ipak, ima i onih koji su pomalo zaboravljeni, i samo retki ih se sećaju, obično oni koji su s pažnjom slušali priče baka i deka.

Jedan takav običaj zapisan je u knjizi "Mit i religija u Srba", Veselina Čajkanovića, najznačajnijeg srpskog etnologa.

Govoreći o večeri za Badnje veče, Čajkanović piše:

- Od jela mora se spremiti tucan pasulj, od koga se jedna kašika čuva za Krstovdan. Isto tako, neizostavni su i orasi, koji se jedu sami ili sa medom, ili se meću u pitu ili rezance. Za večerom mora biti i "božićnog" meda, koji se posle čuva kao lek. Najzad, u nekim krajevima (npr. u okolini Banjaluke, i u Banatu) obavezno je i jedenje ribe.

Ovaj veliki srpski naučnik bio je jedan od prvih koji je pisao sistematično o običajima srpskog naroda, i zahvaljujući i njemu i danas smo svesni postojanja mnogih od njih.

(Telegraf)