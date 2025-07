DETALJNO OBJAŠNJENJE: Na ove delove Halkidikija se odnosi zabrana kretanja vozila i pešaka

DIREKTOR Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas, povodom potpune zabrane kretanja vozila i pešaka u delovima Halkidikija zbog veoma visokog rizika od požara, da su svi srpski turisti bezbedni i da nemaju razloga da brinu.

Foto Shutterstock

Seničić je rekao da se ta zabrana odnosi na one delove poluostrva gde turistima nije mesto kada su ovako velike vrućine, a to je deo u brdima gde je zabranjeno okupjanje i bavljenje bilo kakvim aktivnostima na slobodnom prostoru kako zbog njihove lične sigrunosti i visokih temperatura koje mogu da izazovu zdravstvene probleme, tako i zbog eventualne nepažnje koja može da izazove požar.

- Kada je reč o funkcionisanju priobalnog dela tu se ništa neće menjati, iako se ovo upozorenje odnosi na sve turiste i lokalnom stanovništvo. Za sada čak nemamo ni jedan manji požar koji je primećen. Verujem da su Grci u pripavnosti i da ukoliko dođe do toga, neće tuiristima ni na koji način preseti odmor - ocenio je on.

Na pitanje gde ove godine najradnije letuju Srbi i kakva je sezona na omiljenim srpskim destinacijama, Seničić je rekao da najvećih broj srpskih turista će ove godine biti u Grčkoj, oko milion što je za desetak odsto manje nego prošle godine.

Pored Grške, Seničić je dodao da srpski turisti najčešće idu u Crnu Goru, Tursku, Egipat, Tunis koje su značajno poskupele u odnosu na prošlu godinu, zbog čega postoji manje interesovanje nego ranijih godina.

Kako je naveo, Španije i Italija bečeže otprilike slične rezultate kao prošle godine, dok je Bugarska takođe u blagom padu iako je to destinacija ima jako dobar odnos cene i kvaliteta.

- Hrvatska sa izuzetno velikim poskupljenjem u odnosu na prošlu godinu, interesantna pojedinim putnicima, ali nije destinacija koja vuče veliki broj putnika. Tačno je da i mi beležimo između 15 i 20 odsto manjeg broja putnika koji putuju preko turističkih agencija, slična je situacija i sa individualnim putnicima - izjavio je on.

Seničić je rekao da jedan od razloga pada posete turista su povećanje cena, ekstremno visoke temperature, ali i političke okolnosti u sveu i na lokalnom nivou u Srbiji, koje utiču na odluke ljudi da letuju i putuju.

Komentarišući to što je Grčka pooštrila Zakon o saobraćaju, uvodeći značajno veće novčane kazne, pa čak i zatvorske kazne i oduzimanje vozačkih dozvola za određene prekršaje, što se odnosi i na turiste, Seničić je rekao da je za srpske turiste najvažnije da se ponašaju u skladu sa zakonom kao i u Srbiju, i da onda neće imati nikakvih problema.

- To je bila ideja kada smo pustili u etar ovu informaciju, kako bismo edukovali ljude da se ponašaju kako zakon od njih zahteva. Znamo iz prakse da ranijih godina sitniji prekršaji nisu bili kažnjavani, međutim dešavalo nam se kada su bile velike poplave da sva nepropisno parkirana kola su bila odneta u more. Iz tog razloga je Grčka pooštrila mere, pogotov kada je reč o parkiranju u turističkim mestima - objansio je on.

Prema njegovim rečima, u Grčkog se skidaju tablice kada se napravi prakršaj, koje mogu da budu vraćene odmah po plaćanju kazne, ali može da se da taj prekršaj zahteva oduzimanje tablica na duži vremenski rok što onemogućava turistima da se vrate kolima kući.

(Tanjug)