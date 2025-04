6.000 STABALA ZA ZDRAVIJU SRBIJU - "MaxBet" obeležio Dan planete sadnjom šuma

KOMPANIJA "MaxBet" je povodom Dana planete Zemlje simbolično spojila brigu o ljudima i prirodi – sadnjom 6.000 stabala širom Srbije, uključujući i završnu sadnju na Košutnjaku. Time je svako od 3.000 zaposlenih dobio svoja „kisikova pluća”, a priroda trajnu investiciju u budućnost.

Foto: MaxBet

Ovom završnom događaju, osim menadžmenta i zaposlenih, pridružili su se i fudbaleri FK Partizan i FK Vojvodina – klubova koje MaxBet sponzorski podržava. Njihovo učešće potvrđuje da se snažno partnerstvo proteže i van terena – kroz zajedničke ciljeve i vrednosti. Sadnjom stabala koja će rasti decenijama, simbolično je najavljena i zajednička želja "MaxBet" - a i sportskih klubova da i njihova saradnja bude isto tako dugoročna i održiva – poput šuma koje ostaju za generacije koje dolaze.

U okviru velike akcije sadnje "MaxBet" je ove godine posadio po dve sadnice za svakog od svojih 3.000 zaposlenih, simbolično spajajući brigu o ljudima i odgovornost prema planeti.

Foto: MaxBet

Sadnja je realizovana na pažljivo odabranim lokacijama u saradnji sa šumarskim stručnjacima iz JP „Srbijašume”. Na teritoriji Kraljeva, u Gazdinskoj jedinici „Stolovi Ribnica” posađeno je 2.000 sadnica crnog bora. U okolini Niša, u Gazdinskoj jedinici „Mali Jastrebac II” zasađeno je 2.000 sadnica smrče, dok je u okolini Beograda, u Gazdinskoj jedinici „Progarska ada – Crni lug” posađeno 2.000 sadnica hrasta lužnjaka.

Foto: MaxBet

Prema stručnim procenama, dva stabla godišnje proizvedu dovoljno kiseonika za potrebe jedne osobe. Sadnjom 6.000 stabala, "MaxBet" je praktično obezbedio „pluća“ za sve svoje zaposlene, ukazujući na snažnu vezu između zdravlja ljudi i zdravlja prirode.

Foto: MaxBet

Ova inicijativa je deo globalnog programa „Uradi više“ (Do More), koji kompanija "MaxBet"sprovodi kao deo Flutter International grupe. Cilj ovog programa je da se do 2030. godine unaprede životi 10 miliona ljudi širom sveta, kroz podršku lokalnim zajednicama, inicijative za zdravlje i dobrobit, i ulaganjem u održivu budućnost.

„Ova akcija ima poseban značaj za nas. Svako stablo koje smo posadili simbol je naše posvećenosti ljudima koji grade našu kompaniju, ali i odgovornosti prema svetu u kom živimo. U MaxBetu verujemo da posao ne treba da ostavlja trag na prirodu, već da doprinosi njenom očuvanju. Zato ćemo u okviru Flutter inicijative „Uradi više“ nastaviti upravo to – da dajemo i radimo još više za dobrobit naše planete, zajednice i generacija koje dolaze“, izjavio je Savo Bakmaz, generalni direktor kompanije "MaxBet".

Foto: MaxBet

Sadnjom šuma koje će rasti decenijama, "MaxBet" ulaže u održivu budućnost svih nas, a saradnja sa JP „Srbijašume“ garantuje da će radove na nezi i održavanju sadnica i budućih stabala sprovoditi stručnjaci ovog preduzeća.

O kompaniji "MaxBet":

"MaxBet" je deo Flutter Internationala, vodeće globalne kompanije za sportsko klađenje i igre na sreću, čiji su inovativnost i tehnološki napredak prepoznati na tržištima širom sveta.Sa više od 30 godina iskustva, "MaxBet" posluje na više od 450 lokacija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, i Severnoj Makedoniji, zapošljavajući preko 3000 ljudi. Kao lider u tehnološkim inovacijama, "MaxBet" konstantno razvija nove proizvode i usluge kako bi svojim korisnicima obezbedio najmodernije i najbezbednije iskustvo. Naša kompanija je posvećena odgovornom poslovanju, uz stalna ulaganja u održivost i podršku lokalnim zajednicama.

"MaxBet" je više od igre – to je kompanija koja kombinuje internacionalno iskustvo sa lokalnom ekspertizom, stvarajući sigurno, pouzdano i odgovorno okruženje za sve učesnike.