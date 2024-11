DA LI ĆE ZA ARANĐELOVDAN BITI SNEGA? Najnovija prognoza RHMZ-a — detaljno po danima

OD srede nas očekuje promenljivo vreme sa čestim temperaturnim oscilacijama i prolaznim naoblačenjima sa padavinama, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Foto: M. P.

U sredu pre podne na severu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima kiša koja će usled naglog pada temperature preći u susnežicu i sneg i to prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, istočnim i južnim predelima.

Lokalno se očekuju obilnije padavine.

U brdsko-planinskim predelima doći će do formiranja snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i do 15 cm.

Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će od sredine dana biti u skretanju na umeren i jak, u planinskim predelima i olujni severozapadni.

U četvrtak osetno hladnije, ujutru i pre podne na jugu sa susnežicom i snegom.

U petak se ponovo očekuju obilnije padavine: kiša koja će uz nagli pad temperature preći u susnežicu i sneg, u nižim predelima uz formiranje, a u planinskim krajevima uz povećanje snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u skretanju na severozapadni pravac i u slabljenju.

U subotu ujutru sneg se očekuje još u južnim predelima.

