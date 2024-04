OGLASIO SE PORTPAROL BEČKE POLICIJE O SLUČAJU MALE DANKE: Sumnja se u otmicu devojčice

„PLAN Vlade Republike Srbije je da do kraja ove decenije proizvodi do 45 odsto električne energije iz obnovljivih izvora, kao i da emisija gasova sa efektom staklene bašte bude 40 odsto manja u odnosu na prethodne decenije i da se značajno unapredi energetska efikasnost. Ključni alat do ovog cilja predstavlja dobar zakonodavni okvir i investicije, kako javnog, tako i privatnog sektora“, istakao je Rade Mrdak, savetnik ministra za obnovljive izvore energije u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije na događaju HUAWEI DIGITAL & GREEN ADRIATIC PARTNER SUMMIT DAY 2024, posvećenom „zelenoj“ tehnologiji i digitalnoj transformaciji.