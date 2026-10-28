GRIP I RESPIRATORNE INFEKCIJE: Na teritoriji Beograda, za sedam dana 10.286 obolelih

NA teritoriji Beograda, od 19. do 25. oktobra, od akutnih respiratornih infekcija obolelo je 10.286 osoba, a od oboljenja sličnih gripu njih 511, objavio je Zavod za javno zdravlje na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova.

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Kako se navodi na sajtu ove ustanove, u odnosu na prethodnu sedmicu, do 18. oktobra broj obolelih od respiratornih infekcija je manji za 1,2 odsto, a od obolenja sličnih gripu za pet odsto.

Dodaje se da među obolelima od respiratornih infekcija najviše je osoba starosti od pet do 19 godina (31,6 odsto), dok je među obolelima od bolesti slilčnih gripu najviše starih od 20 do 64 godine ( 54,4 odsto).

Podseća se da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 - 3 nedelje od dobijanja vakcine.

Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

(Tanjug)

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