"Igrao sam i pred 50.000 navijača ali najlepši je osećaj pred Grobarima!" Nebojša Kostović o odlasku u Indiju, crno-belima...
Bivši fudbaler Partizana a sada član indijskog Kerala Blastersa, Nebojša Kosović, igrao je i pred 50.000 navijača ali nema lepše nego kad čuje huk sa Partizanovog juga.
- Već sam tu nekoliko nedelja i postepeno počinjem da se privikavam. Vremenski uslovi su veoma drugačiji u poređenju sa evropskim zemljama. Vlažnost vazduha je velika i nije lako igrati u takvim uslovima. Pomaže mi što sam već stekao iskustvo u Kini, kao i na Tajlandu, pa mogu reći da sam delimično adaptiran. Indija je svakako specifična zemlja, najmnogoljudnija na svetu. Ljudi mahom žive u nemaštini… Ipak, ono što mogu da kažem iz ličnog iskustva, jeste da je sve što sam do sada video vezano za klub sjajno. Ljudi su vrlo ljubazni, spremni da pomognu u svakom trenutku. Niko me do sada nije prihvatio kao stranca koji je došao da igra fudbal - počeo je Kosović razgovor za Meridian sport.
Kerala Blasters osnovan je pre 12 godina, ali i ekspresno stekao veliku popularnost u Indiji, što ne iznenađuje znajući da je već u tri navrata bio vicešampion države.
- Klub je mladi i izrazito popularan u Indiji. Nalazi se u saveznoj državi Kerala, na jugu zemlja. Milioni navijača veoma vole i strastveno podržavaju klub. Stadion je sjajan, a podloga za igru odlična. Nedavno smo igrali protiv Mumbaja, pa je bilo pravo uživanje nadmetati se pred 50.000 navijača. Iako smo izgubili prethodnu utakmicu, na aerodromu u Kočiju čekalo nas je pet hiljada navijača, Baš su privrženi za klub i mnogo vole igrače. Atmosfera je zaista izvanredna, ali za mene je najlepši osećaj ipak igrati pred Grobarima u Humskoj - opisao je iskusni Crnogorac, koji u prvi plan ističe nastupe pred očima navijača u Humskoj.
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