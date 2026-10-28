NAUČNICI UTVRDILI: Slatkiši tokom uzimanja antibiotika mogu da podstaknu rast bakterija otpornih na lekove

IAKO su mnogima uteha tokom bolesti, izgleda da bi slatkiši mogli da budu loš izbor tokom uzimanja antibiotika.

Foto: Edmund Kijonka / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Novo istraživanje ukazalo je na moguću vezu između unosa šećera tokom antibiotske terapije i izraženijih promena u crevnom mikrobiomu.

Kod pacijenata lečenih od raka krvi je otkriveno da je unos slatkih proizvoda tokom uzimanja antibiotika povezan sa većim smanjenjem raznolikosti crevnih bakterija i porastom broja bakterija koje mogu da izazovu infekcije koje se teško leče.

Kako su istraživači ispitivali uticaj šećera

Pacijenti oboleli od raka imaju različite navike u ishrani, a istovremeno uzimaju i lekove koji mogu da oštete crevni mikrobiom. Zbog toga pružaju posebnu priliku za proučavanje izraženih promena u crevima, za koje istraživači veruju da bi mogle da budu značajne i u drugim zdravstvenim okolnostima.

Prethodna istraživanja zasebno su ukazivala na to da antibiotici i šećeri mogu da poremete crevni mikrobiom. Međutim, njihov zajednički uticaj, naročito kod ljudi izloženih većem riziku od infekcija, do sada nije bio jasan.

Istraživači su pratili više od 9.000 obroka koje su pojele 173 osobe hospitalizovane u centru za lečenje u kojem se obavlja transplantacija matičnih ćelija koje stvaraju krv.

U ovom slučaju, bolnički obroci omogućili su istraživačima da tokom više dana mere količinu unesene hrane sa velikom preciznošću. Te podatke uporedili su sa raznovrsnošću bakterija utvrđenom analizom uzoraka stolice.

Više šećera tokom uzimanja antibiotika povezano sa rastom opasnih bakterija

Istraživači su otkrili da je svakih dodatnih 100 grama šećera koje su pacijenti na antibioticima uneli tokom dva dana pre uzorkovanja bilo povezano sa smanjenjem raznovrsnosti crevnih bakterija od 24 odsto. Ta količina šećera približno odgovara količini koja se nalazi u dve i po limenke slatkog gaziranog pića.

Konzumiranje slatkiša i zaslađenih pića tokom antibiotske terapije bilo je povezano i sa porastom broja bakterija iz roda Enterococcus. One mogu da budu otporne na lekove, a povezuju se sa infekcijama koje se teško leče, dužim boravkom u bolnici i većom smrtnošću.

Istraživači su sproveli i eksperiment na miševima, kojima su dali jednu dozu antibiotika nakon unosa nezaslađene hrane ili hrane boge saharozom. Utvrdili su da je šećer povećao porast broja enterokoka nakon izlaganja antibioticima.

Da li smanjenje unosa šećera može da pomogne

Smanjenje količine šećera u ishrani moglo bi da bude još jedan način na koji pacijenti mogu da čuvaju crevni mikrobiom tokom lečenja antibioticima.

Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li se ovi nalazi mogu primeniti i na druge ljude koji uzimaju antibiotike.

"Antibiotike morate uzimati da biste se borili protiv infekcija, ali treba da budete svesni i njihovih neželjenih efekata na mikrobiom. Sada moramo da pronađemo načine da ublažimo tu štetu", poručili su autori studije, prenosi "Sajens njuz".

(rt.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta