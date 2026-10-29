Fudbal

Primljen je hitno u bolnicu! Poznato zdravstveno stanje trener Bajerna!

С.С.

29. 10. 2026. u 08:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Stigle najnovije informacije o Vensanu Kompaniju.

Примљен је хитно у болницу! Познато здравствено стање тренер Бајерна!

AP Photo/Matthias Schrader

Šef stručnog štaba Bajerna, Vensan Kompani, otpušten je iz bolnice i trenutno se oseća dobro, potvrdio je klub iz Minhena.

Belgijanac je prošlog petka hitno hospitalizovan, jer mu je pozlilo na treningu rezervista minhenskog giganta.

Na sreću, zdravstveno stanje nekadašnjeg belgijskog reprezentativca i sadašnjeg šefa stručnog štaba bavarskog velikana je stabilizovano, dok iz Bajerna poručuju da se uspešno oporavlja.

FOTO: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP

I dlje nisu otkriveni detalji zbog kojih se narušilo zdravstveno stanje Belgijanca, ali ono što je jasno jeste da trener Bajerna neće voditi treninge još neko vreme, dok se potpuno ne oporavi.

Bajern je uspeo da prođe dalje u Kupu Nemačke, ostaje da se vidi kakvi će rezultati bez šefa stručnog štaba biti u nastavku sezone.

Tim iz Minhena trenutno deli prvo mesto na tabeli Bundeslige sa Borusijom iz Dortmunda, oba kluba imaju po 17 bodova i skor 5-3-0.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Igrao sam i pred 50.000 navijača ali najlepši je osećaj pred Grobarima! Nebojša Kostović o odlasku u Indiju, crno-belima...

"Igrao sam i pred 50.000 navijača ali najlepši je osećaj pred Grobarima!" Nebojša Kostović o odlasku u Indiju, crno-belima...