Primljen je hitno u bolnicu! Poznato zdravstveno stanje trener Bajerna!

Stigle najnovije informacije o Vensanu Kompaniju.

AP Photo/Matthias Schrader

Šef stručnog štaba Bajerna, Vensan Kompani, otpušten je iz bolnice i trenutno se oseća dobro, potvrdio je klub iz Minhena.

Belgijanac je prošlog petka hitno hospitalizovan, jer mu je pozlilo na treningu rezervista minhenskog giganta.

Na sreću, zdravstveno stanje nekadašnjeg belgijskog reprezentativca i sadašnjeg šefa stručnog štaba bavarskog velikana je stabilizovano, dok iz Bajerna poručuju da se uspešno oporavlja.

FOTO: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP

I dlje nisu otkriveni detalji zbog kojih se narušilo zdravstveno stanje Belgijanca, ali ono što je jasno jeste da trener Bajerna neće voditi treninge još neko vreme, dok se potpuno ne oporavi.

Bajern je uspeo da prođe dalje u Kupu Nemačke, ostaje da se vidi kakvi će rezultati bez šefa stručnog štaba biti u nastavku sezone.

Tim iz Minhena trenutno deli prvo mesto na tabeli Bundeslige sa Borusijom iz Dortmunda, oba kluba imaju po 17 bodova i skor 5-3-0.

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