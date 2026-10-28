NASTOJAO DA POBOLJŠA ZDRAVLJE PA ZAMALO UMRO: Kako se jedan Amerikanac "predozirao" cveklom?

OSAMDESETDVOGODIŠNjI Amerikanac zamalo je izgubio život nakon što je nedeljno konzumirao oko 2,7 kilograma cvekle, a pritom pio i vodu u kojoj se kuvala. Muškarac je nastojao da poboljša svoje zdravlje, ali tokom jedne večere iznenada mu je pozlilo. Osetio je vrtoglavicu i izgubio svest. Hitna pomoć zatekla ga je sa izrazito niskim krvnim pritiskom i kožom sivkasto plave boje, piše Thesun.

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U bolnici su lekari primetili da mu nivo kiseonika u krvi pada na opasnih 88 odsto, uprkos činjenici da su mu davali kiseonik. Nakon pretraga utvrdili su da boluje od methemoglobinemije, retkog poremećaja krvi koji smanjuje sposobnost hemoglobina da prenosi kiseonik do tkiva i organa.

Cvekla je bogata nitratima, jedinjenjima koja u organizmu mogu doprineti širenju krvnih sudova. Lekari sumnjaju da su velike količine cvekle, u kombinaciji sa lekovima za srce koje je muškarac uzimao, doprinele razvoju opasnog stanja.

Pacijent je lečen metilenskim plavilom, lekom koji se primenjuje kod određenih oblika methemoglobinemije. Već nakon 90 minuta nivo kiseonika u krvi porastao mu je na 99 odsto, a boja kože vratila se u normalu.

Slučaj je privukao pažnju zbog neuobičajene povezanosti prehrambenih navika i retkog poremećaja krvi.

Stručnjaci upozoravaju da preterano oslanjanje na jednu namirnicu ne donosi nužno dodatne zdravstvene koristi, a u ekstremnim okolnostima može biti i štetno.

Cvekla je i dalje vredna namirnica u uravnoteženoj ishrani, ali ovaj slučaj podseća na važnost umerenosti. Osobe koje uzimaju lekove, posebno za srce i krvni pritisak, trebale bi se posavetuju sa lekarom pre većih promena ishrane.

(Agroklub)