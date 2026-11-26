ČAJ je otprilike najnežnije piće koje možete zamisliti. Najpre tu je biljni ili zemljani miris, a zatim toplota šolje. Možda ga pijete iz slatke šolje koja je pomalo previše otmena za svakodnevnu upotrebu. Čak i sam proces pravljenja čaja ima izvesnu umirujuću notu, naročito uveče.

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Ali iako vam ispijanje čaja može pomoći da se opustite, postoje određena ograničenja u pogledu toga kada bi trebalo da ga pijete kako biste postigli najbolje rezultate.

Registrovana dijetetičarka je otkrila kada je najbolje uživati u omiljenom čaju za lakši san kako bi vam pomogao da se odmorite, a da vas pritom ne drži budnima. Ona takođe otkriva kada je pravi trenutak da stanete sa varijantama koje sadrže kofein.

Najbolje vreme za ispijanje čaja za bolji san

Prema rečima Džeklin Flajšer, registrovane dijetetičarke i osnivačice kompanije „JBF Nutrition“, najbolje vreme za ispijanje čaja bez kofeina radi boljeg sna jeste otprilike sat vremena pre odlaska u krevet.

- Sam čin ispijanja čaja pred spavanje može biti ritual opuštanja koji smiruje nervni sistem i pomaže relaksaciji - kaže ona za Real Simple.

„Taj ritual je deo koristi, pored samog čaja.“

Šolja čaja može delovati kao savršen poslednji korak pred spavanje, ali je bolje posmatrati je kao deo dužeg niza. Počnite da usporavate oko 18 časova, a zatim uživajte u svojoj poslednjoj šolji sa dovoljno vremena u rezervi.

- Želite da date telu dovoljno vremena da ode u toalet pre nego što zaspite, kako biste sprečili buđenje usred noći - kaže Flajšerova.

Kada piti čaj sa kofeinom

Verovatno nećete piti čajeve sa kofeinom kao deo rutine za spavanje, ali to ne znači da nemaju svoje prednosti. I dalje možete da uživate u crnom ili zelenom čaju tokom dana, a da pritom ne žrtvujete dobar noćni odmor (može čak i da pomogne!). Caka nije u tome da znate kada da ga pijete, već kada da stanete.

Kod čajeva sa kofeinom, uobičajena granica jeste najmanje šest sati pre odlaska na spavanje, mada Flajšerova preporučuje da osobe koje su posebno osetljive na kofein prestanu da ga piju osam do deset sati pre spavanja.

- Kofein ima poluživot od tri do šest sati, pa prestanak unosa kofeina na vreme pre odlaska u krevet može pomoći telu da se prirodno smiri - kaže ona.

Ona ukazuje na randomizovanu ukrštenu studiju koja je pokazala da su čaj i kafa sa kofeinom, kada su konzumirani u 21 čas, otežali uspavljivanje, skratili trajanje sna i pogoršali kvalitet sna, pri čemu su veće doze izazivale veće poremećaje.

Kako određeni čajevi poboljšavaju san

Najbolji izbori Flajšerove za čaj pred spavanje jesu biljni čajevi bez kofeina, poput čaja od kamilice, nane ili korena valerijane.

- Kamilica ima neke od najperspektivnijih kliničkih dokaza, pri čemu studije ukazuju na potencijalna poboljšanja u kvalitetu sna - kaže ona.

„Iako nalazi nisu dosledni kod svih parametara spavanja.“

Pored biljnih čajeva, istraživači ispituju i kako polifenoli iz zelenog čaja utiču na san tako što deluju na crevne bakterije. Ako ga pijete kao deo večernjeg rituala opuštanja, poželećete verziju bez kofeina, ali dosledno ispijanje zelenog čaja sa kofeinom može imati slične dugoročne efekte.

- Neka istraživanja su pokazala da zeleni čaj može poboljšati san tako što preoblikuje crevni mikrobiom - kaže Flajšerova.

„To utiče na neurotransmitere preko ose mikrobiota–creva–mozak, delujući indirektno na mozak. Međutim, većina istraživanja je korelaciona i ne ukazuje nužno na uzročno-posledičnu vezu.“

- Kada popijete čaj, većina polifenola stiže do debelog creva još uvek netaknuta. U debelom crevu ih crevne bakterije razgrađuju na mnogo manje molekule, koji mogu da se apsorbuju u krvotok, a zatim putuju do mozga - objašnjava Flajšerova.

Istraživači pretpostavljaju da ove interakcije indirektno utiču na neurotransmitere poput GABA i serotonina.

„GABA je signal za smirivanje u mozgu, dok serotonin utiče na san i raspoloženje.“

Sve u svemu, Flajšerova smatra da je čaj bez kofeina - bukvalno bilo koja vrsta u kojoj uživate - blag i niskorizičan dodatak dobroj rutini spavanja, a ne nužno lek za nesanicu. Pa čak i ako ga pijuckate duboko u večernjim satima, najgore što vam se može dogoditi jeste punija bešika i još jedan odlazak u toalet. Čak ni to nije zagarantovano.

(Alo)