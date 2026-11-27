POKUŠAJ UBISTVA U LEBANU: Izbo muškarca nožem, osumnjičenom određeno zadržavanje
PRIPADNICI Policijske uprave u Leskovcu uhapsili su M. S.(25)) iz Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
On se sumnjiči da je danas, u jutarnjim časovima, u Lebanu, nakon rasprave, tridesetdevetogodišnjem muškarcu, takođe iz Lebana, zadao više ubodnih rana u predelu grudnog koša, leđa i stomaka nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.
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