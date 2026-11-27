KRAĆI dani, manje svetlosti, povratak na posao i svakodnevnu kolotečinumogu da utiču na raspoloženje, ali kod nekih ljudi promena godišnjeg dobapokreće mnogo ozbiljniji problem - sezonski afektivni poremećaj

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. Čim sezavrše leto i godišnji odmori, počinje povratak u svakodnevni ritam - posao, obaveze, ranije ustajanje i manje slobodnog vremena. A onda danipostaju sve kraći, sunca je manje, pa stižu kiša, hladnoća i više vremenaprovedenog u zatvorenom. Sve to kod pojedinih ljudi može da se odrazi naraspoloženje. Međutim, nije svaka jesenja bezvoljnost depresija.

Sezonski afektivni poremećaj (SAP), koji se često naziva i sezonska depresija, jeste oblik depresije koji se javlja u određeno doba godine i ponavlja iz sezone u sezonu. Najčešće počinje u kasnu jesen ili ranu zimu i traje tokom hladnijih meseci.

- Sezonska depresija nije samo loše raspoloženje tokom hladnijih meseci. Ukoliko se ne prepozna i ne tretira na vreme, može ozbiljno da naruši kvalitet života - kaže dr Milan Popović, psihijatar i REBT psihoterapeut.

Naš sagovornik kaže da kod sezonskog afektivnog poremećaja ne mora da bude prisutna samo tuga:

Opravdane sumnje NA sezonski afektivni poremećaj treba posumnjati kada se javljaju izraženiji simptomi - dugotrajna bezvoljnost, gubitak interesovanja, ozbiljan umor, promene sna i apetita, teškoće sa koncentracijom i povlačenje od drugih ljudi. Naročito ako se isti obrazac ponavlja u isto doba godine.

- Čovek može da primeti da više nema energije, da mu se ništa ne radi i da ga više ne raduju aktivnosti koje su mu ranije prijale. Među karakterističnim simptomima su dugotrajna tuga i bezvoljnost, gubitak interesovanja i zadovoljstva, izražen umor i nedostatak energije, pojačana potreba za hranom, naročito ugljenim hidratima, i dobijanje na težini, nesanica ili preterano spavanje, teškoće sa koncentracijom, povlačenje iz društva, osećaj krivice i beznadežnosti. U težim slučajevima mogu se javiti i misli o smrti ili samoubistvu, što zahteva hitnu stručnu pomoć.

Na pitanje zašto se ovo stanje dešava baš na jesen i tokom zime, dr Popović navodi da je jedan od najvažnijih faktora smanjena izloženost dnevnoj svetlosti:

- Kraći dan može uticati na naš unutrašnji biološki sat, odnosno cirkadijalni ritam, kao i na procese povezane sa raspoloženjem i snom. Takođe, dešavaju se i promene u melatoninu, hormonu koji učestvuje u regulaciji sna, a bitna je i genetska predispozicija. Veću podložnost mogu imati osobe čiji članovi porodice imaju depresiju ili sezonski afektivni poremećaj.

Međutim nije svako loše raspoloženje i bezvoljnost isto što i depresija.

- Dijagnozu ne postavljamo samo zato što se neko u oktobru ili novembru oseća lošije. Za sezonski obrazac važno je da se simptomi ponavljaju u određenom delu godine, a pri proceni treba isključiti i druge moguće uzroke tegoba - kaže naš sagovornik i dodaje da lečenje zavisi od težine simptoma i potreba pacijenta. - Jedna od mogućnosti kod sezonskog afektivnog poremećaja je svetlosna terapija, odnosno fototerapija, dok se kod težih oblika mogu primenjivati antidepresivi, prema proceni psihijatra.