NEDAVNO istraživanje iz 2026. godine pokazalo je da hladno pripremljena kafa (eng. "cold brew") ima veću antioksidativnu aktivnost od nekoliko vrsta kuvanih toplom vodom. Pa da li to znači da je vaša navika da pijete ledenu kafu zapravo zdravija?

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Ne nužno. Kao prvo, ledena i hladno pripremljena kafa ista stvar.

Dva stručnjaka za prehrambenu tehnologiju su otkrila koja je temperatura pripreme zdravija i razgovarali o najnovijim nalazima.

Ukratko? Ne mislimo da postoji opravdan razlog da menjate svoju uobičajenu porudžbinu, osim ako je previše slatka ili vrela da vas opeče.

Kako temperatura pripreme menja sastav vaše kafe

Kada poredite toplu i ledenu kafu, način pripreme i temperatura vode važniji su od temperature na kojoj se piće služi. Neke ledene kafe su jednostavno toplo skuvana kafa prelivena preko leda, što ne menja suštinski njen hemijski sastav — mada može donekle da je razblaži. Sa druge strane, hladno pripremljena kafa se potapa u hladnoj vodi ili vodi sobne temperature tokom više sati. Ovako duža ekstrakcija može da utiče na sadržaj antioksidanasa.

Pomenuto nedavno istraživanje o kafi uporedilo je četiri metode pripreme i utvrdilo da je hladno pripremljena kafa imala najveću antioksidativnu aktivnost, uz više koncentracije određenih hlorogenih kiselina — jedinjenja koja doprinose antioksidativnim svojstvima kafe. To možda zvuči kao pobeda za hladno pripremljenu kafu, ali rezultati nisu baš tako jednostavni.

Zapravo, Brajan Kvok Le, stručnjak za prehrambenu tehnologiju i autor knjige „150 Food Science Questions Answered“, nije uveren da ovi nalazi daju hladno pripremljenoj kafi bilo kakvu zdravstvenu prednost.

- Razlike nisu značajne. Više je reč o tome koliko kafe ukupno pijete nego o samom načinu pripreme - kaže on za Real Simple.

- Istraživači su jednostavno upotrebili više mlevene kafe za hladno pripremljenu kafu u poređenju sa drugim metodama.

Jače očitavanje antioksidanasa ne govori nam mnogo ako količine upotrebljene kafe nisu uporedive.

Takođe vredi razmotriti kako se ovi nalazi uklapaju u širi korpus istraživanja.

- Ovo je odličan primer zašto ne treba da izvlačimo velike zaključke o ishrani na osnovu jednog istraživanja - kaže Šaj Višnumohan, stručnjakinja za prehrambenu tehnologiju i akreditovana praktična dijetetičarka.

- Ranija istraživanja ukazivala su na to da je topla voda bolja za ekstrakciju antioksidativnih jedinjenja, dok noviji nalazi pokazuju da se ’cold brew’ pod određenim uslovima bolje pokazuje.

Na primer, jedno istraživanje iz 2018. godine uporedilo je tople i hladne metode pripreme koristeći zrna kafe iz šest različitih regiona uzgoja. Istraživači su otkrili da je kuvana kafa (a ne hladno pripremljena kafa) imala veću antioksidativnu aktivnost i veće koncentracije određenih kiselina. Obe su imale sličan pH nivo. Dakle, uslovi pripreme mogu da utiču na antioksidativnu aktivnost. Ali, kao što Višnumohanova i Lu ističu, te razlike ne moraju nužno da znače i značajne zdravstvene koristi.

Da li hladno pripremljena ili topla kafa imaju više zdravstvenih prednosti?

Čak i kada metode pripreme dovedu do primetnih razlika u antioksidansima, stručnjaci za prehrambenu tehnologiju sa kojima smo razgovarali bili su oprezni da ne preuveličaju šta to znači za vaše zdravlje.

I dalje ima malo razloga da izaberete jednu u odnosu na drugu:

- Ledena kafa je otprilike jednako zdrava kao i topla kafa - kaže Le.

- Izgleda da nema velike razlike između njih, naročito kada počnete da uzimate u obzir činjenicu da antioksidativni potencijal ne znači nužno i svarljiva jedinjenja koja imaju bioaktivni efekat na organizam.

Višnumohanova se u velikoj meri slaže i kaže:

- Konzumiranje kafe povezuje se sa više dugoročnih zdravstvenih koristi, ali nemamo ubedljive dokaze da izbor hladno pripremljene kafe umesto tople poboljšava te ishode.

Ona ukazuje na pitanje na koje istraživači još ne mogu u potpunosti da odgovore: da li veća antioksidativna aktivnost u laboratoriji zaista znači i bolje zdravlje? Višnumohanova priznaje da ne zna i smatra da je važno priznati te neizvesnosti u nauci o ishrani. Njen savet? Uživajte u onoj temperaturi kafe koju više volite.

Šta je još važno za zdraviju šolju kafe

Osim temperature pripreme, važno je i koliko je vaša kafa vrela kada je pijete. Ako je prevruća, ostavite je da se ohladi nekoliko minuta.

- Istraživači su ukazali na to da ispijanje vrelih napitaka povećava rizik od raka jednjaka - kaže Le.

- Najbolje je da ostavite toplu kafu da se ohladi na podnošljivih 65 stepeni Celzijusa.

Trebalo bi da možete normalno da otpijete gutljaj a da ne opečete usta.

Takođe, vodite računa o tome koliko kofeina unosite, koliko dodatog šećera sipate u kafu i kako to utiče na vaš san.

- To je daleko važnije od jurcanja za najvišim rezultatom antioksidanasa - kaže Višnumohanova.