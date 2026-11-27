NAJNOVIJI izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za 47 izveštajnu nedelju pokazao je da je grip dijagnostikovan u još jednom okrugu, tako da ga sada zvanično ima u devet okruga u našoj zemlji.

Foto: D. Milovanović

- U toku 47. izveštajne nedelje, od 16.11.2026. do 22.11.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadžoru beleži se 6847 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije blago rastući u poređenju sa prethodnom nedeljom - navode iz Batuta.

Kako se ističe, i u ovoj, kao i prethodnih nedelja najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.

Akutne respiratorne infekcije

U toku 47. izveštajne nedelje, registrovano je ukupno 10.700 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Najviša stopa obolevanja od akutnih respiratornih infekcija zabeležena je kod dece mlađe od četiri godine.

Okruzi u kojima je potvrđen grip

Od početka sezone nadzora virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji sledećih okruga: Grada Beograda, Mačvanskog, Braničevskog, Kolubarskog, Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Južnobanatskog, Zlatiborskog, Šumadijskog i Pčinjskog okruga.

- U 47. izveštajnoj nedelji prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi obolevanja od gripa – tip A (netipizirani), AH1pdm09 i A (H3) kod pacijenata sa teritorije grada Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar) i Južnobanatskog okruga. Na osnovu podataka integrisanog sentinelnog nadzora nad gripom i drugim respiratornim virusima među ostalim uzročnicima respiratornih virusnih infekcija, najveći procenat pozitivnosti testiranih uzoraka zabeležen je kod rinovirusnih (37%), infekcija uzrokovanim SARS-CoV-2 (12,9%) i adenovirusnih infekcija (12,9%) - navodi se u saopštenju.